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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.04.2026 08:58:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

06:55:21  38.5610   26.7787       12.1      -.-  1.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)               

06:42:59  37.1357   27.8575        3.9      -.-  1.2  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                 

06:14:56  37.2475   35.6803       17.0      -.-  2.1  -.-   DANACILI-IMAMOGLU (ADANA)                

05:51:55  37.8673   29.6458       11.2      -.-  1.3  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                

05:50:50  39.2407   28.1785        6.8      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:48:13  38.1172   37.1710        9.1      -.-  1.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

05:22:16  38.2507   38.1830       24.7      -.-  1.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)           

05:07:34  40.8033   27.8063       15.7      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                           

05:02:08  39.2232   28.9937       16.5      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

04:46:06  37.0652   27.8662        5.0      -.-  1.5  -.-   AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)                   

04:41:41  37.0640   27.8933       20.1      -.-  1.0  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                   

04:37:24  38.2285   27.6763        5.4      -.-  1.0  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                   

03:43:09  37.0920   29.1082        5.1      -.-  1.7  -.-   YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)               

03:39:02  39.9895   39.7858       11.0      -.-  1.6  -.-   DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)               

03:26:07  36.0743   30.2050        6.5      -.-  2.3  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)        

03:04:18  39.1943   28.1620       17.2      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:05:04  39.6523   27.7168        5.0      -.-  1.7  -.-   BAKACAK-(BALIKESIR)                      

02:01:52  35.9140   28.0718        8.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                  

01:51:59  39.1728   25.3582        9.7      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                               

01:43:09  38.0968   38.4383       12.6      -.-  1.4  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)              

01:17:27  40.4270   28.4530        8.1      -.-  3.7  -.-   BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)             

01:16:58  36.2563   25.7293        9.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                               

01:01:10  37.8677   26.8952        5.5      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)            

00:45:14  39.2020   28.1493        9.2      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)            

00:27:15  37.4297   38.6295        5.0      -.-  1.4  -.-   BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA)   

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