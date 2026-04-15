AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
06:55:21 38.5610 26.7787 12.1 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
06:42:59 37.1357 27.8575 3.9 -.- 1.2 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
06:14:56 37.2475 35.6803 17.0 -.- 2.1 -.- DANACILI-IMAMOGLU (ADANA)
05:51:55 37.8673 29.6458 11.2 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
05:50:50 39.2407 28.1785 6.8 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
05:48:13 38.1172 37.1710 9.1 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:22:16 38.2507 38.1830 24.7 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
05:07:34 40.8033 27.8063 15.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
05:02:08 39.2232 28.9937 16.5 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:46:06 37.0652 27.8662 5.0 -.- 1.5 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)
04:41:41 37.0640 27.8933 20.1 -.- 1.0 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)
04:37:24 38.2285 27.6763 5.4 -.- 1.0 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
03:43:09 37.0920 29.1082 5.1 -.- 1.7 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
03:39:02 39.9895 39.7858 11.0 -.- 1.6 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
03:26:07 36.0743 30.2050 6.5 -.- 2.3 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:04:18 39.1943 28.1620 17.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:04 39.6523 27.7168 5.0 -.- 1.7 -.- BAKACAK-(BALIKESIR)
02:01:52 35.9140 28.0718 8.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
01:51:59 39.1728 25.3582 9.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
01:43:09 38.0968 38.4383 12.6 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
01:17:27 40.4270 28.4530 8.1 -.- 3.7 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)
01:16:58 36.2563 25.7293 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:01:10 37.8677 26.8952 5.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:45:14 39.2020 28.1493 9.2 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:27:15 37.4297 38.6295 5.0 -.- 1.4 -.- BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA)