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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.06.2026 09:24:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 16 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "16 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 16 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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16 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:27:47  38.4913   28.1157        9.7      -.-  1.9  -.-   YILMAZ-SALIHLI (MANISA)                        

08:23:15  39.2667   28.9667       11.9      -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                       

08:06:18  38.7693   36.5512        7.6      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

07:40:28  40.4192   29.0167        4.6      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

07:23:03  38.7752   36.5367        5.0      -.-  2.0  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

07:16:38  39.1823   28.1492       10.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:16:28  38.7615   36.5390        5.0      -.-  2.1  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

07:03:07  38.7672   36.5413        6.5      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

06:53:14  37.8545   36.4373        5.5      -.-  2.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

05:55:03  38.3040   26.6570       17.9      -.-  1.3  -.-   YAGCILAR-URLA (IZMIR)                          

05:51:10  39.9088   25.9040        7.9      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                     

05:47:17  37.2570   28.1478        6.8      -.-  2.0  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                

05:12:14  41.1945   24.0003        4.9      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                     

05:12:12  38.7288   36.5652        6.9      -.-  2.1  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:36:46  38.7592   36.5418        8.2      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:33:47  38.7628   36.5368        7.1      -.-  1.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:31:24  38.7770   36.5470        7.6      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:20:18  38.7713   36.4875        7.1      -.-  1.3  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)             

04:19:37  40.2538   39.5413        5.0      -.-  2.2  -.-   KIZILCA-(GUMUSHANE)                            

04:09:45  38.7802   36.5402        7.4      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:07:58  38.7758   36.5672        6.0      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:03:44  38.7602   36.5570        9.9      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

03:49:47  38.7610   36.5050        8.0      -.-  1.1  -.-   YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)              

03:45:54  38.7677   36.5487        5.5      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

03:44:06  38.7508   36.5418        6.5      -.-  1.3  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

03:38:56  38.7665   36.5662        6.6      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

03:27:51  39.1597   28.2520        9.6      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:27:16  40.5498   27.3188       17.4      -.-  1.4  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)   

03:26:07  38.2627   37.0688        5.0      -.-  2.2  -.-   IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

03:21:52  39.8983   25.9003        8.7      -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI                                     

03:21:25  38.7535   36.5468        8.1      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

03:15:05  39.2678   42.1898        8.2      -.-  1.6  -.-   SIRADERE-BULANIK (MUS)                         

03:09:18  38.7738   36.5463        7.0      -.-  2.1  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

03:07:26  38.4078   37.4777        9.2      -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                        

02:57:28  38.7807   36.5543        5.4      -.-  3.2  3.1   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:56:19  38.7602   36.5637        5.7      -.-  2.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:52:54  38.7733   36.5595        3.6      -.-  3.5  3.5   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:41:51  38.7673   36.5345        7.9      -.-  1.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:25:08  38.7767   36.5732        8.8      -.-  1.3  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)             

02:05:57  38.7682   36.5575        6.2      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:02:54  38.7550   36.5465        8.5      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:56:44  38.7840   36.5357        9.1      -.-  1.5  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)             

01:54:33  38.7693   36.5565        7.7      -.-  2.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:42:04  38.7603   36.5568        5.3      -.-  2.1  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:34:27  38.7682   36.5487        5.9      -.-  2.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:27:25  38.7768   36.6072       10.9      -.-  1.9  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)             

01:25:27  38.7727   36.5790        9.1      -.-  1.8  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)             

01:22:21  38.7755   36.5453        5.8      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:12:15  38.7373   36.4805       21.1      -.-  1.2  -.-   GEBELEK-PINARBASI (KAYSERI)                    

01:04:24  38.7835   36.5535        7.7      -.-  3.5  3.4   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:02:28  38.7637   36.5468        8.4      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:59:08  38.7683   36.5708        6.4      -.-  1.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:41:33  38.7682   36.5690        7.8      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:36:36  38.7567   36.5663        2.1      -.-  2.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:33:00  37.8065   36.0993        5.0      -.-  1.6  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                      

00:29:04  40.2090   31.8022       15.3      -.-  2.0  -.-   KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)                      

00:28:12  38.7708   36.5862        7.0      -.-  1.5  -.-   ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)             

00:22:34  38.7593   36.5727        8.9      -.-  1.7  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:07:56  38.7668   36.5490        4.2      -.-  1.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

00:05:12  37.2380   28.9982        6.0      -.-  1.7  -.-   KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)                         

00:03:13  38.7895   36.5532        7.6      -.-  1.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

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