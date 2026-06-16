Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "16 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 16 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
16 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:27:47 38.4913 28.1157 9.7 -.- 1.9 -.- YILMAZ-SALIHLI (MANISA)
08:23:15 39.2667 28.9667 11.9 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
08:06:18 38.7693 36.5512 7.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
07:40:28 40.4192 29.0167 4.6 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
07:23:03 38.7752 36.5367 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
07:16:38 39.1823 28.1492 10.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:16:28 38.7615 36.5390 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
07:03:07 38.7672 36.5413 6.5 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
06:53:14 37.8545 36.4373 5.5 -.- 2.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:55:03 38.3040 26.6570 17.9 -.- 1.3 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR)
05:51:10 39.9088 25.9040 7.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
05:47:17 37.2570 28.1478 6.8 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
05:12:14 41.1945 24.0003 4.9 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
05:12:12 38.7288 36.5652 6.9 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:36:46 38.7592 36.5418 8.2 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:33:47 38.7628 36.5368 7.1 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:31:24 38.7770 36.5470 7.6 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:20:18 38.7713 36.4875 7.1 -.- 1.3 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:19:37 40.2538 39.5413 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILCA-(GUMUSHANE)
04:09:45 38.7802 36.5402 7.4 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:07:58 38.7758 36.5672 6.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
04:03:44 38.7602 36.5570 9.9 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
03:49:47 38.7610 36.5050 8.0 -.- 1.1 -.- YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)
03:45:54 38.7677 36.5487 5.5 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
03:44:06 38.7508 36.5418 6.5 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
03:38:56 38.7665 36.5662 6.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
03:27:51 39.1597 28.2520 9.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:27:16 40.5498 27.3188 17.4 -.- 1.4 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)
03:26:07 38.2627 37.0688 5.0 -.- 2.2 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:21:52 39.8983 25.9003 8.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI
03:21:25 38.7535 36.5468 8.1 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
03:15:05 39.2678 42.1898 8.2 -.- 1.6 -.- SIRADERE-BULANIK (MUS)
03:09:18 38.7738 36.5463 7.0 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
03:07:26 38.4078 37.4777 9.2 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:57:28 38.7807 36.5543 5.4 -.- 3.2 3.1 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
02:56:19 38.7602 36.5637 5.7 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
02:52:54 38.7733 36.5595 3.6 -.- 3.5 3.5 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
02:41:51 38.7673 36.5345 7.9 -.- 1.7 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
02:25:08 38.7767 36.5732 8.8 -.- 1.3 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
02:05:57 38.7682 36.5575 6.2 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
02:02:54 38.7550 36.5465 8.5 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:56:44 38.7840 36.5357 9.1 -.- 1.5 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:54:33 38.7693 36.5565 7.7 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:42:04 38.7603 36.5568 5.3 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:34:27 38.7682 36.5487 5.9 -.- 2.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:27:25 38.7768 36.6072 10.9 -.- 1.9 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
01:25:27 38.7727 36.5790 9.1 -.- 1.8 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
01:22:21 38.7755 36.5453 5.8 -.- 1.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:12:15 38.7373 36.4805 21.1 -.- 1.2 -.- GEBELEK-PINARBASI (KAYSERI)
01:04:24 38.7835 36.5535 7.7 -.- 3.5 3.4 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
01:02:28 38.7637 36.5468 8.4 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:59:08 38.7683 36.5708 6.4 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:41:33 38.7682 36.5690 7.8 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:36:36 38.7567 36.5663 2.1 -.- 2.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:33:00 37.8065 36.0993 5.0 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
00:29:04 40.2090 31.8022 15.3 -.- 2.0 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
00:28:12 38.7708 36.5862 7.0 -.- 1.5 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
00:22:34 38.7593 36.5727 8.9 -.- 1.7 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:07:56 38.7668 36.5490 4.2 -.- 1.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:05:12 37.2380 28.9982 6.0 -.- 1.7 -.- KOZLAR-TAVAS (DENIZLI)
00:03:13 38.7895 36.5532 7.6 -.- 1.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)