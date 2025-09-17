Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.09.2025 09:04:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:31:49  39.1612   28.2598        9.4      -.-  2.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

08:28:33  39.2938   27.8888        5.5      -.-  2.7  -.-   FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                 

06:53:29  39.1520   28.1630        5.2      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:44:14  39.2273   28.1735       11.5      -.-  1.6  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:11:21  40.9905   39.8427       14.3      -.-  2.3  -.-   YALINCAK-(TRABZON)                          

05:02:01  39.2435   28.1007       10.3      -.-  2.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:35:57  39.1752   28.1145        8.7      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:04:06  38.8828   37.4705        5.0      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                     

04:04:06  39.1717   28.1098        9.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:50:34  39.2963   27.8990        7.3      -.-  1.7  -.-   FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                 

03:47:55  39.1713   28.1340        4.8      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:40:50  39.2000   28.1392        9.7      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:40:11  39.1935   28.1492       10.6      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:26:36  39.2932   27.8943        5.2      -.-  2.7  -.-   FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                 

02:50:11  37.2037   36.6950        5.0      -.-  2.0  -.-   OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                  

02:48:26  39.1928   28.1282       10.8      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:27:10  38.8872   37.4955        5.0      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                     

02:22:33  39.3007   27.8575        9.5      -.-  1.6  -.-   GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)                  

02:01:35  39.2300   28.1457        9.6      -.-  2.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:40:44  37.5558   35.5878        5.8      -.-  2.4  -.-   AKDAM-KOZAN (ADANA)                         

01:03:52  39.1650   28.1483       10.6      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:51:30  38.1325   38.4473        8.0      -.-  1.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                      

00:51:14  39.1867   28.2292        8.8      -.-  1.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

00:48:03  39.1952   28.1337       10.6      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:31:41  39.2215   28.1453        9.3      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:29:51  39.1563   28.1353       16.8      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:27:23  39.1028   28.1120       17.8      -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                    

00:09:49  38.8280   37.4002        5.0      -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                       

