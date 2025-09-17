İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
17 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:31:49 39.1612 28.2598 9.4 -.- 2.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:28:33 39.2938 27.8888 5.5 -.- 2.7 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
06:53:29 39.1520 28.1630 5.2 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:44:14 39.2273 28.1735 11.5 -.- 1.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:21 40.9905 39.8427 14.3 -.- 2.3 -.- YALINCAK-(TRABZON)
05:02:01 39.2435 28.1007 10.3 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:35:57 39.1752 28.1145 8.7 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:04:06 38.8828 37.4705 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
04:04:06 39.1717 28.1098 9.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:34 39.2963 27.8990 7.3 -.- 1.7 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
03:47:55 39.1713 28.1340 4.8 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:50 39.2000 28.1392 9.7 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:11 39.1935 28.1492 10.6 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:26:36 39.2932 27.8943 5.2 -.- 2.7 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
02:50:11 37.2037 36.6950 5.0 -.- 2.0 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:48:26 39.1928 28.1282 10.8 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:27:10 38.8872 37.4955 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
02:22:33 39.3007 27.8575 9.5 -.- 1.6 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)
02:01:35 39.2300 28.1457 9.6 -.- 2.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:40:44 37.5558 35.5878 5.8 -.- 2.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)
01:03:52 39.1650 28.1483 10.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:51:30 38.1325 38.4473 8.0 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
00:51:14 39.1867 28.2292 8.8 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:03 39.1952 28.1337 10.6 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:41 39.2215 28.1453 9.3 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:29:51 39.1563 28.1353 16.8 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:27:23 39.1028 28.1120 17.8 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
00:09:49 38.8280 37.4002 5.0 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)