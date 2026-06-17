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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.06.2026 09:42:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 17 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 17 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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17 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:07:35  39.2425   28.9853       16.0      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

08:02:29  40.9895   32.0405        8.0      -.-  3.1  3.1   AKOREN-MENGEN (BOLU)                           

07:09:18  39.2333   28.9990        8.3      -.-  0.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

07:07:43  38.7740   36.5425        5.0      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

07:04:39  38.7685   36.5602        9.4      -.-  1.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

06:58:11  38.1072   37.5685        5.0      -.-  1.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

06:51:36  39.2327   28.9480       11.6      -.-  1.5  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                        

06:26:37  39.2523   29.0495        8.3      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      

06:05:23  39.2415   28.9692       18.3      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

05:42:20  38.7813   36.5528        5.0      -.-  2.8  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

05:22:52  38.0865   37.5413        9.4      -.-  1.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

05:14:58  38.0278   37.5210       25.1      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                  

04:45:05  39.2485   28.8697        8.0      -.-  1.6  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                     

04:39:52  38.7785   36.5595        2.9      -.-  2.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:27:12  38.3968   45.5295        8.3      -.-  2.3  -.-   IRAN                                           

04:23:02  38.7712   36.5555        5.0      -.-  1.9  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

04:06:17  39.3812   40.6510        6.0      -.-  1.6  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                         

03:45:46  39.6537   41.3525       12.4      -.-  2.0  -.-   DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM)                       

03:32:46  38.2945   38.7070        6.3      -.-  1.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                             

03:12:54  38.8355   26.8618       11.9      -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

02:57:22  38.1562   37.5172        6.2      -.-  1.4  -.-   TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

02:43:21  38.7673   36.5587        6.6      -.-  2.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:19:39  38.7797   36.5488        5.9      -.-  2.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

02:07:15  38.7573   36.5415        8.8      -.-  1.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:49:16  38.7658   36.5698       11.8      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)            

01:45:06  40.7927   27.7970        9.4      -.-  1.2  -.-   MARMARA DENIZI                                 

01:27:02  38.3415   38.1513        4.9      -.-  1.2  -.-   FATIH-(MALATYA)                                

01:15:02  40.5870   27.4977        9.2      -.-  1.2  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                    

00:37:05  40.5910   27.5027        7.0      -.-  2.1  -.-   MARMARA (BALIKESIR)                            

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