Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "17 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 17 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

17 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:07:35 39.2425 28.9853 16.0 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

08:02:29 40.9895 32.0405 8.0 -.- 3.1 3.1 AKOREN-MENGEN (BOLU)

07:09:18 39.2333 28.9990 8.3 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:07:43 38.7740 36.5425 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

07:04:39 38.7685 36.5602 9.4 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

06:58:11 38.1072 37.5685 5.0 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:51:36 39.2327 28.9480 11.6 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

06:26:37 39.2523 29.0495 8.3 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

06:05:23 39.2415 28.9692 18.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:42:20 38.7813 36.5528 5.0 -.- 2.8 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

05:22:52 38.0865 37.5413 9.4 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:14:58 38.0278 37.5210 25.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:45:05 39.2485 28.8697 8.0 -.- 1.6 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

04:39:52 38.7785 36.5595 2.9 -.- 2.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

04:27:12 38.3968 45.5295 8.3 -.- 2.3 -.- IRAN

04:23:02 38.7712 36.5555 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

04:06:17 39.3812 40.6510 6.0 -.- 1.6 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)

03:45:46 39.6537 41.3525 12.4 -.- 2.0 -.- DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM)

03:32:46 38.2945 38.7070 6.3 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

03:12:54 38.8355 26.8618 11.9 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:57:22 38.1562 37.5172 6.2 -.- 1.4 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:43:21 38.7673 36.5587 6.6 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

02:19:39 38.7797 36.5488 5.9 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

02:07:15 38.7573 36.5415 8.8 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:49:16 38.7658 36.5698 11.8 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

01:45:06 40.7927 27.7970 9.4 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI

01:27:02 38.3415 38.1513 4.9 -.- 1.2 -.- FATIH-(MALATYA)

01:15:02 40.5870 27.4977 9.2 -.- 1.2 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)

00:37:05 40.5910 27.5027 7.0 -.- 2.1 -.- MARMARA (BALIKESIR)