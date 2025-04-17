Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:21

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Nisan'da meydana gelen depremler...

17 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.17 08:48:47 -.- 2.7 2.4 EGE DENIZI

2025.04.17 08:09:24 -.- 1.5 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA)

2025.04.17 06:22:20 -.- 2.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)

2025.04.17 05:50:09 -.- 1.6 -.- DAGPINAR-(MUGLA)

2025.04.17 04:57:34 -.- 1.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.04.17 04:55:55 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2025.04.17 04:52:16 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.04.17 04:36:27 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2025.04.17 04:35:41 -.- 1.0 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA)

2025.04.17 04:19:29 -.- 1.5 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)