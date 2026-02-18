Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 09:29:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.18 08:26:16   -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

2026.02.18 08:21:10    -.-  2.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       REVIZE01   (2026.02.18 08:21:10)

2026.02.18 08:19:18     -.-  2.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.18 07:55:37   -.-  1.8  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                   

2026.02.18 07:53:52    -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.18 07:19:09   -.-  0.8  -.-   INLICE-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.02.18 07:01:07    -.-  0.8  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

