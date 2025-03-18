Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 18 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Mart'ta meydana gelen depremler...

18 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:13:59   -.-  1.7  -.-   DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE)             

07:11:36    -.-  1.9  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)            

04:46:44   -.-  1.5  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                

04:22:40   -.-  3.3  3.3   EGE DENIZI                              

04:04:58    -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                              

04:00:36   -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)           

03:38:29   -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                   

03:23:37   -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                              

03:16:48   -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)             

03:07:24    -.-  3.4  3.2   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)               

02:16:49   -.-  1.5  -.-   DEREKOY-MILAS (MUGLA)                   

01:07:47   -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

00:53:24  -.-  2.3  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)             


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

İlgili Haberler

Depremde 99 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi F Blok için 5 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

Depremde 99 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi F Blok için 5 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler