Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Mart'ta meydana gelen depremler...

17 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:07:00 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

06:28:18 -.- 2.7 -.- GURCESME-BIGA (CANAKKALE)

06:26:45 -.- 1.5 -.- KALETEPE-KUMLU (HATAY)

05:35:26 -.- 1.8 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

05:18:30 -.- 2.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:09:51 -.- 1.9 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)

05:00:19 -.- 2.4 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)

04:10:22 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

04:06:41 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:48:03 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:34:17 -.- 1.5 -.- ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)

02:53:14 -.- 1.7 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

01:50:07 -.- 1.3 -.- YAVU-DEMRE (ANTALYA)

01:21:42 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)