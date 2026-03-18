AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:37:28 -.- 1.6 -.- BOGAZ-KANGAL (SIVAS)
08:35:59 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
08:34:13 -.- 3.5 3.4 CALIMLI-(VAN)
08:22:15 -.- 1.7 -.- DOGANYURT-ERBAA (TOKAT)
07:59:49 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
07:03:32 -.- 2.0 -.- GOKCELI-NIKSAR (TOKAT)
06:33:44 -.- 2.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
06:21:50 -.- 2.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
06:14:11 -.- 0.9 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
05:14:42 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
05:10:26 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:55:18 -.- 2.3 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
04:54:43 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:51:15 -.- 2.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
04:50:22 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:24:54 -.- 0.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
04:16:27 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:06:59 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
03:48:48 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
03:46:42 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:22:41 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:16:29 -.- 1.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
03:10:38 -.- 3.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
03:09:59 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:02:35 -.- 1.4 -.- ATABINDI-TUTAK (AGRI)
02:20:59 -.- 1.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
02:17:32 -.- 1.4 -.- KATRANCI-YATAGAN (MUGLA)
02:11:25 -.- 1.3 -.- TASKOPRU-CIFTLIKKOY (YALOVA)
02:10:42 -.- 1.0 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
01:53:33 -.- 0.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
01:00:53 -.- 1.8 -.- GUMUSALAN-ERBAA (TOKAT)
00:19:07 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
00:16:35 -.- 3.0 3.0 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
00:05:49 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:03:35 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)