19.12.2025 09:23:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Aralık 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 19 Aralık 2025  Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? 

19 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:57:17  39.2490   28.9953        5.4      -.-  2.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)      

08:43:10  39.0968   28.3342       10.9      -.-  1.1  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)     

08:25:53  40.4363   35.3427        3.5      -.-  2.0  -.-   KARACUMA-MECITOZU (CORUM)    

08:08:55  37.0332   36.3012        5.0      -.-  2.5  -.-   KARACALAR-(OSMANIYE)         

08:04:54  37.0458   36.2392        3.8      -.-  2.0  -.-   DEREOBASI-(OSMANIYE)         

07:44:22  40.7323   27.4767       13.5      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

07:40:43  39.1833   28.1137       10.0      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:37:11  40.2705   24.1515        7.8      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                   

07:00:18  39.3318   28.0975        9.8      -.-  1.3  -.-   ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 

06:12:37  39.1630   28.2522        9.4      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:11:56  39.2125   28.1557       10.9      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:11:01  39.9127   40.8925        5.0      -.-  2.3  -.-   ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)  

06:06:06  39.2058   28.3437       11.1      -.-  1.2  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:52:08  39.2290   28.1525        9.7      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 

05:39:45  39.2618   28.1443        5.0      -.-  1.8  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 

05:39:04  39.2262   28.1378       10.5      -.-  2.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 

05:38:13  36.9042   27.2910        6.0      -.-  2.4  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)       

05:24:18  39.1610   28.2260       14.4      -.-  2.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:07:57  40.2830   27.0448       11.4      -.-  1.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)     

05:05:37  39.2240   28.2792       17.0      -.-  1.0  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:05:07  38.1765   38.8342        6.0      -.-  1.4  -.-   TASMIS-PUTURGE (MALATYA)     

04:56:43  37.0713   28.3188       16.2      -.-  1.0  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)           

04:35:20  39.1915   28.3212       13.7      -.-  2.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:34:02  38.4867   38.0000       13.4      -.-  0.8  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                 

04:28:21  36.9732   27.4697        5.5      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)  

04:08:44  38.3275   39.7122        6.6      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-ERGANI (DIYARBAKIR)               

03:46:59  39.2485   28.0012        9.6      -.-  1.2  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:45:09  36.5697   25.5478        6.2      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                   

03:38:43  40.2148   27.0525       13.9      -.-  0.8  -.-   GURCESME-BIGA (CANAKKALE)    

03:24:12  40.8228   27.8813       17.9      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI               

02:59:59  39.7918   37.8102        7.4      -.-  1.7  -.-   BAGLAMA-ZARA (SIVAS)         

02:36:02  35.9942   26.8637       14.8      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                   

02:32:11  40.3997   27.1857       13.3      -.-  1.4  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                    

02:07:28  38.3307   38.1680       12.9      -.-  1.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)            

02:06:30  36.9103   28.9998        5.3      -.-  2.9  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)       

01:58:57  36.9568   27.3568        8.3      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)  

01:53:34  36.2093   25.6487        8.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                   

01:44:43  38.4917   38.0067        7.6      -.-  1.6  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)               

01:28:14  38.1880   37.4170       13.0      -.-  0.9  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

01:16:57  39.1783   28.1877       10.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)   

00:38:20  38.0888   38.4040       14.8      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)  

00:34:53  39.1815   28.1360        8.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:21:30  39.1735   28.1450       10.3      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

