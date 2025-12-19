Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 19 Aralık 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
19 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:57:17 39.2490 28.9953 5.4 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:43:10 39.0968 28.3342 10.9 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
08:25:53 40.4363 35.3427 3.5 -.- 2.0 -.- KARACUMA-MECITOZU (CORUM)
08:08:55 37.0332 36.3012 5.0 -.- 2.5 -.- KARACALAR-(OSMANIYE)
08:04:54 37.0458 36.2392 3.8 -.- 2.0 -.- DEREOBASI-(OSMANIYE)
07:44:22 40.7323 27.4767 13.5 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
07:40:43 39.1833 28.1137 10.0 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:37:11 40.2705 24.1515 7.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
07:00:18 39.3318 28.0975 9.8 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:12:37 39.1630 28.2522 9.4 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:56 39.2125 28.1557 10.9 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:01 39.9127 40.8925 5.0 -.- 2.3 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)
06:06:06 39.2058 28.3437 11.1 -.- 1.2 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:52:08 39.2290 28.1525 9.7 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:45 39.2618 28.1443 5.0 -.- 1.8 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:04 39.2262 28.1378 10.5 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:38:13 36.9042 27.2910 6.0 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI)
05:24:18 39.1610 28.2260 14.4 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:57 40.2830 27.0448 11.4 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
05:05:37 39.2240 28.2792 17.0 -.- 1.0 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:05:07 38.1765 38.8342 6.0 -.- 1.4 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
04:56:43 37.0713 28.3188 16.2 -.- 1.0 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
04:35:20 39.1915 28.3212 13.7 -.- 2.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:34:02 38.4867 38.0000 13.4 -.- 0.8 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
04:28:21 36.9732 27.4697 5.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
04:08:44 38.3275 39.7122 6.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-ERGANI (DIYARBAKIR)
03:46:59 39.2485 28.0012 9.6 -.- 1.2 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:45:09 36.5697 25.5478 6.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:38:43 40.2148 27.0525 13.9 -.- 0.8 -.- GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
03:24:12 40.8228 27.8813 17.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI
02:59:59 39.7918 37.8102 7.4 -.- 1.7 -.- BAGLAMA-ZARA (SIVAS)
02:36:02 35.9942 26.8637 14.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
02:32:11 40.3997 27.1857 13.3 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
02:07:28 38.3307 38.1680 12.9 -.- 1.2 -.- DURULDU-(MALATYA)
02:06:30 36.9103 28.9998 5.3 -.- 2.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
01:58:57 36.9568 27.3568 8.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
01:53:34 36.2093 25.6487 8.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:44:43 38.4917 38.0067 7.6 -.- 1.6 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
01:28:14 38.1880 37.4170 13.0 -.- 0.9 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:16:57 39.1783 28.1877 10.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:38:20 38.0888 38.4040 14.8 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:34:53 39.1815 28.1360 8.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:30 39.1735 28.1450 10.3 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)