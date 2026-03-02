Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.03.2026 09:16:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:55:07  38.4833   36.2347        7.0      -.-  3.9  3.8   CINLIYURT-PINARBASI (KAYSERI)                  

08:52:48  38.1737   39.0597        9.5      -.-  3.1  3.1   YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA)                     

08:28:27  39.1622   28.2288        8.1      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:01:46  38.2170   38.7462        2.7      -.-  1.9  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                     

07:58:15  34.8375   29.0207       77.3      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ                                        

07:48:06  37.1853   36.9745        7.6      -.-  1.6  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                 

07:46:34  39.2480   28.0133        9.6      -.-  1.4  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

07:12:37  37.0237   28.5645        8.2      -.-  2.7  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                    

06:49:34  37.3703   37.0827       13.1      -.-  1.8  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

06:32:54  39.2268   28.0058       14.4      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:08:35  39.1575   28.3253       16.1      -.-  2.0  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:00:44  39.1802   28.0032        7.7      -.-  1.1  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                       

05:57:07  37.0203   28.9155        7.5      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

04:34:13  39.3542   25.8728        6.9      -.-  1.4  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

04:20:20  38.0868   38.4485       10.3      -.-  1.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

04:00:18  38.2458   38.6737        5.9      -.-  1.9  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                       

03:21:32  39.2397   29.0000        6.2      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:12:34  39.2140   29.0117       21.0      -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:02:47  39.1805   28.1543        8.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:58:14  39.2490   29.0308       10.7      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      

02:51:30  37.1165   27.8195        3.9      -.-  1.3  -.-   PINARARASI-MILAS (MUGLA)                       

02:33:45  39.1820   28.0907       16.4      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:33:21  36.8123   29.3515        3.3      -.-  2.4  -.-   SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)                    

02:14:28  40.4395   26.2857        3.4      -.-  1.4  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                     

00:59:56  39.7332   38.8705        2.4      -.-  3.3  3.2   SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN)                    

00:49:36  39.1310   28.3535        9.7      -.-  1.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:05:55  37.0795   28.3465       10.4      -.-  2.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                          

00:04:44  37.0777   28.3568        6.3      -.-  2.5  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                          

