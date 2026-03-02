AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:55:07 38.4833 36.2347 7.0 -.- 3.9 3.8 CINLIYURT-PINARBASI (KAYSERI)
08:52:48 38.1737 39.0597 9.5 -.- 3.1 3.1 YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA)
08:28:27 39.1622 28.2288 8.1 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:01:46 38.2170 38.7462 2.7 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
07:58:15 34.8375 29.0207 77.3 -.- 3.7 -.- AKDENIZ
07:48:06 37.1853 36.9745 7.6 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
07:46:34 39.2480 28.0133 9.6 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:37 37.0237 28.5645 8.2 -.- 2.7 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:49:34 37.3703 37.0827 13.1 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:32:54 39.2268 28.0058 14.4 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:08:35 39.1575 28.3253 16.1 -.- 2.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:44 39.1802 28.0032 7.7 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
05:57:07 37.0203 28.9155 7.5 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:34:13 39.3542 25.8728 6.9 -.- 1.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:20:20 38.0868 38.4485 10.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
04:00:18 38.2458 38.6737 5.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
03:21:32 39.2397 29.0000 6.2 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:12:34 39.2140 29.0117 21.0 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:02:47 39.1805 28.1543 8.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:14 39.2490 29.0308 10.7 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:51:30 37.1165 27.8195 3.9 -.- 1.3 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA)
02:33:45 39.1820 28.0907 16.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:21 36.8123 29.3515 3.3 -.- 2.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA)
02:14:28 40.4395 26.2857 3.4 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
00:59:56 39.7332 38.8705 2.4 -.- 3.3 3.2 SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN)
00:49:36 39.1310 28.3535 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:05:55 37.0795 28.3465 10.4 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
00:04:44 37.0777 28.3568 6.3 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)