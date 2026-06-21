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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.06.2026 09:07:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 21 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 21 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

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21 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.21 08:12:20  40.7243   42.3370       16.6      -.-  1.7  -.-   EVBAKAN-SENKAYA (ERZURUM)                         

2026.06.21 07:58:42  38.7425   36.5335       21.7      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

2026.06.21 07:33:56  39.2702   28.1628       17.3      -.-  1.3  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.06.21 06:52:53  38.0558   28.9863        8.1      -.-  1.2  -.-   MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)                         

2026.06.21 06:44:53  38.7580   36.5577       11.6      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

2026.06.21 06:43:48  38.1715   38.5252       16.3      -.-  1.1  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2026.06.21 06:29:32  39.2002   29.3788       11.4      -.-  2.0  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2026.06.21 06:22:42  39.2172   28.0843        9.2      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.06.21 06:17:51  37.7167   36.0387        8.0      -.-  1.3  -.-   TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)                           

2026.06.21 05:39:24  38.2063   37.6477       18.4      -.-  1.3  -.-   DERVISCIMLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2026.06.21 05:27:11  36.7237   26.3597       16.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.06.21 04:54:56  39.4893   37.3938        5.5      -.-  1.4  -.-   KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)                             

2026.06.21 04:50:46  36.0728   36.0527        7.6      -.-  1.2  -.-   KARSIYAKA-(HATAY)                                 

2026.06.21 04:41:43  39.2427   28.9990       18.4      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.06.21 04:24:20  39.2192   28.0542        8.0      -.-  2.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.06.21 04:23:29  38.4617   37.3392       16.5      -.-  1.2  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2026.06.21 03:56:41  37.7505   36.1090        4.3      -.-  3.1  3.1   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2026.06.21 03:42:06  36.9645   28.9875        5.2      -.-  1.6  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

2026.06.21 03:22:18  39.2313   28.9858        9.9      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.06.21 02:52:40  38.7668   36.5605        9.2      -.-  1.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

2026.06.21 02:50:29  38.0750   28.9335        5.1      -.-  1.8  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

2026.06.21 02:29:57  38.8188   36.5855        8.4      -.-  1.4  -.-   YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI)             

2026.06.21 02:06:00  38.0785   35.3795       21.3      -.-  1.4  -.-   YAHYALI (KAYSERI)                                 

2026.06.21 02:02:12  36.9695   28.9995       16.1      -.-  1.4  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            

2026.06.21 01:59:36  38.7607   36.5508        4.8      -.-  1.6  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

2026.06.21 01:57:14  38.7842   36.5202       19.6      -.-  1.4  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)                

2026.06.21 01:50:40  38.7565   36.5640        5.4      -.-  2.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

2026.06.21 01:44:56  40.7373   27.4185        8.9      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2026.06.21 01:39:04  36.9292   29.0133        8.7      -.-  1.5  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          

2026.06.21 01:23:43  40.7293   27.4103        8.0      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2026.06.21 01:14:28  38.4597   37.3368        5.4      -.-  2.1  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2026.06.21 01:03:37  38.0235   36.5633        7.1      -.-  1.8  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.06.21 00:59:23  39.7733   25.4535       11.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.06.21 00:53:19  38.0642   37.2477        5.1      -.-  1.8  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2026.06.21 00:26:50  36.9825   28.9797        5.3      -.-  1.5  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

2026.06.21 00:22:49  39.0767   33.2940        6.5      -.-  1.6  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     

2026.06.21 00:15:19  38.2900   37.7460       10.6      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)     

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