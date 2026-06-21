Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 21 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
21 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.06.21 08:12:20 40.7243 42.3370 16.6 -.- 1.7 -.- EVBAKAN-SENKAYA (ERZURUM)
2026.06.21 07:58:42 38.7425 36.5335 21.7 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 07:33:56 39.2702 28.1628 17.3 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.21 06:52:53 38.0558 28.9863 8.1 -.- 1.2 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
2026.06.21 06:44:53 38.7580 36.5577 11.6 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 06:43:48 38.1715 38.5252 16.3 -.- 1.1 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2026.06.21 06:29:32 39.2002 29.3788 11.4 -.- 2.0 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.06.21 06:22:42 39.2172 28.0843 9.2 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.21 06:17:51 37.7167 36.0387 8.0 -.- 1.3 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)
2026.06.21 05:39:24 38.2063 37.6477 18.4 -.- 1.3 -.- DERVISCIMLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.21 05:27:11 36.7237 26.3597 16.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.06.21 04:54:56 39.4893 37.3938 5.5 -.- 1.4 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
2026.06.21 04:50:46 36.0728 36.0527 7.6 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-(HATAY)
2026.06.21 04:41:43 39.2427 28.9990 18.4 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.21 04:24:20 39.2192 28.0542 8.0 -.- 2.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.21 04:23:29 38.4617 37.3392 16.5 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2026.06.21 03:56:41 37.7505 36.1090 4.3 -.- 3.1 3.1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.06.21 03:42:06 36.9645 28.9875 5.2 -.- 1.6 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.06.21 03:22:18 39.2313 28.9858 9.9 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.21 02:52:40 38.7668 36.5605 9.2 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 02:50:29 38.0750 28.9335 5.1 -.- 1.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.06.21 02:29:57 38.8188 36.5855 8.4 -.- 1.4 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 02:06:00 38.0785 35.3795 21.3 -.- 1.4 -.- YAHYALI (KAYSERI)
2026.06.21 02:02:12 36.9695 28.9995 16.1 -.- 1.4 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2026.06.21 01:59:36 38.7607 36.5508 4.8 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 01:57:14 38.7842 36.5202 19.6 -.- 1.4 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 01:50:40 38.7565 36.5640 5.4 -.- 2.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 01:44:56 40.7373 27.4185 8.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.06.21 01:39:04 36.9292 29.0133 8.7 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
2026.06.21 01:23:43 40.7293 27.4103 8.0 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.06.21 01:14:28 38.4597 37.3368 5.4 -.- 2.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2026.06.21 01:03:37 38.0235 36.5633 7.1 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.21 00:59:23 39.7733 25.4535 11.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.06.21 00:53:19 38.0642 37.2477 5.1 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.21 00:26:50 36.9825 28.9797 5.3 -.- 1.5 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.06.21 00:22:49 39.0767 33.2940 6.5 -.- 1.6 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2026.06.21 00:15:19 38.2900 37.7460 10.6 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)