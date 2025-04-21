Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 21 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Nisan'da meydana gelen depremler...

21 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:36:50  37.2080   35.8995        8.1      -.-  2.1  -.-   AGACLI-CEYHAN (ADANA)                       

08:09:36  38.8172   37.4470        9.3      -.-  2.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                       

06:54:03  38.2695   37.8085        7.8      -.-  1.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                   

06:22:26  36.9968   27.7028       14.2      -.-  1.2  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                      

06:19:06  39.4997   25.9488       15.8      -.-  1.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)    

06:10:25  38.1093   36.7327        5.7      -.-  1.1  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

05:37:33  39.9275   44.9667        5.0      -.-  2.5  -.-   ERMENISTAN                                  

05:34:41  39.1200   33.0458        7.5      -.-  1.4  -.-   KULU (KONYA)                                

05:26:31  35.7643   25.4542        7.1      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                  

05:08:59  36.6032   28.8013        5.0      -.-  1.3  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)            

05:01:14  39.1333   33.0797        5.0      -.-  1.3  -.-   KULU (KONYA)                                

04:31:58  39.5228   39.3525        5.0      -.-  2.3  -.-   SARIYAZI-KEMAH (ERZINCAN)                   

04:25:52  35.0008   25.1217        6.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                       

04:24:55  35.1552   25.2293       11.2      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                       

04:21:06  38.8100   32.4850        8.2      -.-  1.9  -.-   BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA)                 

04:07:08  39.2638   29.0068       10.2      -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                   

04:05:57  39.2287   28.9547       12.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

03:54:53  36.5905   28.8067        5.7      -.-  2.0  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)            

03:44:25  39.5627   24.3268       12.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                  

03:41:04  38.5398   39.7537        5.9      -.-  1.2  -.-   KAYAONU-PALU (ELAZIG)                       

03:35:14  38.0807   37.2315       21.1      -.-  1.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)             

03:32:43  38.3327   37.3630       14.9      -.-  1.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

03:13:11  36.3102   36.3680        5.2      -.-  2.0  -.-   KURTULUS-REYHANLI (HATAY)                   

03:06:31  39.2575   28.9800        5.4      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

03:03:05  40.4107   28.8453        9.1      -.-  1.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                     

02:52:20  36.7152   25.6328        7.8      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                  

02:48:29  36.5795   28.8215       16.4      -.-  1.3  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                   

02:47:46  36.4448   34.7632        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                     

02:45:21  37.9055   26.9232       11.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)               

02:36:07  38.2008   38.6725        5.0      -.-  1.6  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                 

02:28:00  37.7238   35.5718        5.0      -.-  2.5  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                      

02:27:48  37.1598   28.7552       11.4      -.-  1.3  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                          

02:27:18  37.7257   35.5725        8.6      -.-  2.2  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                      

01:59:57  37.2105   28.5122        5.0      -.-  1.8  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                              

01:55:56  40.2462   29.4628       15.7      -.-  1.2  -.-   MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA)                

01:46:39  35.7580   25.5197        8.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                  

01:39:25  38.3373   27.8495       13.2      -.-  1.1  -.-   KARAKOY-TURGUTLU (MANISA)                   

01:32:30  36.6125   25.5923       13.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                  

01:26:45  39.2538   29.0018        3.9      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #Son depremler

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