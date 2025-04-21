Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:17

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Nisan'da meydana gelen depremler...

21 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:36:50 37.2080 35.8995 8.1 -.- 2.1 -.- AGACLI-CEYHAN (ADANA)

08:09:36 38.8172 37.4470 9.3 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

06:54:03 38.2695 37.8085 7.8 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

06:22:26 36.9968 27.7028 14.2 -.- 1.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)

06:19:06 39.4997 25.9488 15.8 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

06:10:25 38.1093 36.7327 5.7 -.- 1.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:37:33 39.9275 44.9667 5.0 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN

05:34:41 39.1200 33.0458 7.5 -.- 1.4 -.- KULU (KONYA)

05:26:31 35.7643 25.4542 7.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

05:08:59 36.6032 28.8013 5.0 -.- 1.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

05:01:14 39.1333 33.0797 5.0 -.- 1.3 -.- KULU (KONYA)

04:31:58 39.5228 39.3525 5.0 -.- 2.3 -.- SARIYAZI-KEMAH (ERZINCAN)

04:25:52 35.0008 25.1217 6.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:24:55 35.1552 25.2293 11.2 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:21:06 38.8100 32.4850 8.2 -.- 1.9 -.- BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA)

04:07:08 39.2638 29.0068 10.2 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

04:05:57 39.2287 28.9547 12.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:54:53 36.5905 28.8067 5.7 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

03:44:25 39.5627 24.3268 12.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:41:04 38.5398 39.7537 5.9 -.- 1.2 -.- KAYAONU-PALU (ELAZIG)

03:35:14 38.0807 37.2315 21.1 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:32:43 38.3327 37.3630 14.9 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:13:11 36.3102 36.3680 5.2 -.- 2.0 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY)

03:06:31 39.2575 28.9800 5.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:03:05 40.4107 28.8453 9.1 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

02:52:20 36.7152 25.6328 7.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

02:48:29 36.5795 28.8215 16.4 -.- 1.3 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

02:47:46 36.4448 34.7632 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

02:45:21 37.9055 26.9232 11.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:36:07 38.2008 38.6725 5.0 -.- 1.6 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)

02:28:00 37.7238 35.5718 5.0 -.- 2.5 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)

02:27:48 37.1598 28.7552 11.4 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

02:27:18 37.7257 35.5725 8.6 -.- 2.2 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)

01:59:57 37.2105 28.5122 5.0 -.- 1.8 -.- OZLUCE-(MUGLA)

01:55:56 40.2462 29.4628 15.7 -.- 1.2 -.- MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA)

01:46:39 35.7580 25.5197 8.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

01:39:25 38.3373 27.8495 13.2 -.- 1.1 -.- KARAKOY-TURGUTLU (MANISA)

01:32:30 36.6125 25.5923 13.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

01:26:45 39.2538 29.0018 3.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)