Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 11.32 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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