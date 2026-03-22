AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.22 08:43:37 39.2157 28.0760 11.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.22 08:35:27 39.2392 28.1178 13.7 -.- 3.0 2.8 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.22 08:27:10 41.1592 24.8848 9.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN
2026.03.22 08:20:33 36.1485 36.1585 11.4 -.- 1.5 -.- HARBIYE-(HATAY)
2026.03.22 08:08:40 37.0133 35.7557 24.1 -.- 1.3 -.- YILANKALE-CEYHAN (ADANA)
2026.03.22 07:38:18 39.2012 28.1523 8.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.22 06:44:08 38.0335 35.4913 5.0 -.- 2.6 -.- SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)
2026.03.22 06:34:05 37.9365 32.4350 5.4 -.- 2.3 -.- SELCUKLU (KONYA)
2026.03.22 06:14:48 39.5595 27.7360 9.7 -.- 1.7 -.- CUKURHUSEYIN-(BALIKESIR)
2026.03.22 05:55:58 38.1065 28.9567 16.0 -.- 1.7 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.22 05:43:21 38.1090 28.9487 2.2 -.- 2.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.22 05:30:16 38.0953 28.9448 4.2 -.- 2.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.22 05:25:47 36.6467 25.7573 4.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.03.22 05:02:06 39.1740 29.0345 11.6 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.22 04:57:34 36.5338 27.0580 5.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2026.03.22 04:55:56 37.6918 36.7148 23.3 -.- 1.2 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.22 04:37:24 37.0450 36.0675 5.0 -.- 1.5 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2026.03.22 04:35:58 39.1032 28.3638 15.9 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.22 04:07:22 37.1502 35.8550 3.4 -.- 1.5 -.- ADAPINAR-CEYHAN (ADANA)
2026.03.22 04:06:34 38.0962 28.9445 6.2 -.- 2.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.22 03:41:25 39.2707 41.0163 7.4 -.- 1.3 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
2026.03.22 03:07:01 36.2077 28.9502 10.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2026.03.22 02:46:43 40.6320 36.7780 5.0 -.- 1.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.22 02:43:42 40.2327 42.0275 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
2026.03.22 02:43:05 37.9063 29.2412 10.2 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2026.03.22 02:39:27 38.5192 37.3302 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2026.03.22 01:59:56 36.2958 30.6028 26.1 -.- 2.0 -.- ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA)
2026.03.22 01:29:41 39.2048 29.0537 15.2 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.22 01:07:57 40.8338 36.2587 9.2 -.- 1.6 -.- SEPETLI-TASOVA (AMASYA)
2026.03.22 00:58:24 39.2598 28.9638 10.1 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.22 00:47:26 38.0982 28.9522 6.4 -.- 2.8 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.22 00:43:08 38.2477 38.7593 5.1 -.- 2.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2026.03.22 00:38:39 36.6770 25.7342 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI