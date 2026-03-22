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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.03.2026 09:15:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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22 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.22 08:43:37  39.2157   28.0760       11.4      -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.22 08:35:27  39.2392   28.1178       13.7      -.-  3.0  2.8   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.22 08:27:10  41.1592   24.8848        9.3      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.03.22 08:20:33  36.1485   36.1585       11.4      -.-  1.5  -.-   HARBIYE-(HATAY)                                   

2026.03.22 08:08:40  37.0133   35.7557       24.1      -.-  1.3  -.-   YILANKALE-CEYHAN (ADANA)                          

2026.03.22 07:38:18  39.2012   28.1523        8.2      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.22 06:44:08  38.0335   35.4913        5.0      -.-  2.6  -.-   SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)                           

2026.03.22 06:34:05  37.9365   32.4350        5.4      -.-  2.3  -.-   SELCUKLU (KONYA)                                  

2026.03.22 06:14:48  39.5595   27.7360        9.7      -.-  1.7  -.-   CUKURHUSEYIN-(BALIKESIR)                          

2026.03.22 05:55:58  38.1065   28.9567       16.0      -.-  1.7  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.03.22 05:43:21  38.1090   28.9487        2.2      -.-  2.8  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.03.22 05:30:16  38.0953   28.9448        4.2      -.-  2.2  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.03.22 05:25:47  36.6467   25.7573        4.6      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.22 05:02:06  39.1740   29.0345       11.6      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.03.22 04:57:34  36.5338   27.0580        5.4      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.03.22 04:55:56  37.6918   36.7148       23.3      -.-  1.2  -.-   MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS)                       

2026.03.22 04:37:24  37.0450   36.0675        5.0      -.-  1.5  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    

2026.03.22 04:35:58  39.1032   28.3638       15.9      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.03.22 04:07:22  37.1502   35.8550        3.4      -.-  1.5  -.-   ADAPINAR-CEYHAN (ADANA)                           

2026.03.22 04:06:34  38.0962   28.9445        6.2      -.-  2.2  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.03.22 03:41:25  39.2707   41.0163        7.4      -.-  1.3  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      

2026.03.22 03:07:01  36.2077   28.9502       10.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

2026.03.22 02:46:43  40.6320   36.7780        5.0      -.-  1.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.22 02:43:42  40.2327   42.0275        5.0      -.-  1.6  -.-   ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)                 

2026.03.22 02:43:05  37.9063   29.2412       10.2      -.-  1.4  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2026.03.22 02:39:27  38.5192   37.3302        5.0      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2026.03.22 01:59:56  36.2958   30.6028       26.1      -.-  2.0  -.-   ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA)                         

2026.03.22 01:29:41  39.2048   29.0537       15.2      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.03.22 01:07:57  40.8338   36.2587        9.2      -.-  1.6  -.-   SEPETLI-TASOVA (AMASYA)                           

2026.03.22 00:58:24  39.2598   28.9638       10.1      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.03.22 00:47:26  38.0982   28.9522        6.4      -.-  2.8  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.03.22 00:43:08  38.2477   38.7593        5.1      -.-  2.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.03.22 00:38:39  36.6770   25.7342        5.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

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