Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Ocak 2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 22 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 08:59

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Ocak'ta meydana gelen depremler...

22 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.22 08:29:10  37.6342   35.4183        9.8      -.-  2.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

2025.01.22 08:21:05  38.1315   36.6618        5.6      -.-  1.8  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2025.01.22 07:45:54  36.0957   28.1308        1.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2025.01.22 05:56:48  38.1177   38.2898        8.0      -.-  1.7  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2025.01.22 05:40:44  38.2792   36.5468        5.0      -.-  2.8  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2025.01.22 05:02:52  39.4300   26.2720        6.1      -.-  1.7  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2025.01.22 04:13:04  36.4138   28.8000       47.8      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2025.01.22 04:08:38  38.4212   37.4692        3.8      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.22 02:31:35  38.7688   39.1208       14.5      -.-  1.6  -.-   KORPE-(ELAZIG)                                    

2025.01.22 02:27:22  37.2345   36.9487        9.2      -.-  1.2  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

2025.01.22 01:43:21  40.0562   35.9340        5.0      -.-  2.1  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        

2025.01.22 01:29:36  39.4142   26.2847       10.1      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2025.01.22 01:23:04  38.7895   37.4353        1.2      -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

2025.01.22 00:47:09  38.5280   28.2225        5.4      -.-  2.3  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           

2025.01.22 00:05:48  38.9193   26.7892        9.7      -.-  1.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2025.01.22 00:01:50  38.8993   26.7327       17.7      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     


Etiketler: #depremler #son deprem #deprem mi oldu

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