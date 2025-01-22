Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 08:59

Güncelleme: 22.01.2025 - 08:59

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Ocak'ta meydana gelen depremler...

22 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.22 08:29:10 37.6342 35.4183 9.8 -.- 2.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

2025.01.22 08:21:05 38.1315 36.6618 5.6 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.22 07:45:54 36.0957 28.1308 1.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2025.01.22 05:56:48 38.1177 38.2898 8.0 -.- 1.7 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.01.22 05:40:44 38.2792 36.5468 5.0 -.- 2.8 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.22 05:02:52 39.4300 26.2720 6.1 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.22 04:13:04 36.4138 28.8000 47.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2025.01.22 04:08:38 38.4212 37.4692 3.8 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.22 02:31:35 38.7688 39.1208 14.5 -.- 1.6 -.- KORPE-(ELAZIG)

2025.01.22 02:27:22 37.2345 36.9487 9.2 -.- 1.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)

2025.01.22 01:43:21 40.0562 35.9340 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)

2025.01.22 01:29:36 39.4142 26.2847 10.1 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.22 01:23:04 38.7895 37.4353 1.2 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2025.01.22 00:47:09 38.5280 28.2225 5.4 -.- 2.3 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

2025.01.22 00:05:48 38.9193 26.7892 9.7 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.22 00:01:50 38.8993 26.7327 17.7 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)