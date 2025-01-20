Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Şanlıurfa'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 16.06 sıralarında gerçekleşen depremin 10.83 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Haliliye (Şanlıurfa)
Tarih:2025-01-20
Saat:16:06:23 TSİ
Enlem:37.10611 N
Boylam:39.22028 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/ufe27lkWEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #afad #Şanlıurfa #deprem
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler