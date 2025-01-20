Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Şanlıurfa'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Şanlıurfa'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 16.06 sıralarında gerçekleşen depremin 10.83 km derinlikte olduğu belirtildi.


Etiketler: #Son dakika #afad #Şanlıurfa #deprem

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