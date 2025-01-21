Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den '1944' hatırlatması

Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale Ayvacık'a 6.62 kilometre açıklarından 5.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den '1944' hatırlatması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 23:49

AFAD, Çanakkale Ayvacık'a 6.62 kilometre açıklarından 5.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 8.65 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD'tan yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

NACİ GÖRÜR'DEN '1944' HATIRLATMASI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir değerlendirme mesajı paylaştı. Görür şunları yazdı: 

"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."


Etiketler: #çanakkale #afad #deprem

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