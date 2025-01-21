Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den '1944' hatırlatması
Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale Ayvacık'a 6.62 kilometre açıklarından 5.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, Çanakkale Ayvacık'a 6.62 kilometre açıklarından 5.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 8.65 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [06.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-01-21
Saat:23:38:44 TSİ
Enlem:39.43806 N
Boylam:26.30167 E
Derinlik:8.65 km
Detay:https://t.co/nsA25NrBvh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD'tan yapılan açıklamada saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
NACİ GÖRÜR'DEN '1944' HATIRLATMASI
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından söz konusu depreme ilişkin bir değerlendirme mesajı paylaştı. Görür şunları yazdı:
"Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor."
Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyo pic.twitter.com/cqM3WsIzrd— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 21, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- Kayak merkezinde yangın faciası
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- Can kaybı 66'ya yükseldi!
- Faciada 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de orada!