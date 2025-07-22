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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.07.2025 09:15:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Temmuz 2220 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 22 Temmuz 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.07.22 08:13:34  -.-  2.9  -.-   KOS ADASI (EGE DENIZI)                            

2025.07.22 07:54:59   -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.07.22 07:25:32   -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.07.22 07:01:25  -.-  2.8  -.-   GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)                       

2025.07.22 06:56:18  -.-  1.5  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                         

2025.07.22 06:15:59 -.-  3.5  3.3   AKDENIZ                                           

2025.07.22 06:13:43  -.-  1.4  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            

2025.07.22 06:12:06  -.-  1.4  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                

2025.07.22 06:08:23 -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        

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