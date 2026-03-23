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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.03.2026 09:24:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:13:06  39.1847   28.1550       13.5      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

09:06:34  40.8342   31.7362        0.0      -.-  2.3  -.-   TETEMECELE-(BOLU)                               

09:02:32  37.3872   35.0817        6.1      -.-  2.1  -.-   CEVLIK-KARAISALI (ADANA)                        

08:18:59  39.2350   29.0527       10.9      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

08:02:12  36.7503   28.9388        8.1      -.-  1.4  -.-   GOCEK-FETHIYE (MUGLA)                           

08:00:38  40.8800   31.7745        6.4      -.-  2.0  -.-   MERKESLER-(BOLU)                                

07:48:23  40.4168   32.1428        9.1      -.-  1.6  -.-   DAGKUZOREN-CAMLIDERE (ANKARA)                   

07:41:52  39.2008   27.9227        7.4      -.-  1.8  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                        

07:28:58  39.2572   29.0210        5.2      -.-  1.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                       

07:10:29  34.4837   33.0573       22.2      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                         

06:15:04  39.1573   28.2027       14.4      -.-  2.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:47:14  40.4412   42.9992        6.5      -.-  2.3  -.-   CERME-(KARS)                                    

05:12:29  39.1723   28.2577       11.7      -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:45:26  38.7267   37.5283        7.8      -.-  1.3  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                      

04:37:23  37.8330   36.4128        5.9      -.-  1.4  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

04:12:13  38.5077   31.2617        6.0      -.-  1.4  -.-   DERECINE-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)            

04:01:54  40.7627   31.6987        5.0      -.-  1.5  -.-   YAZIOREN-(BOLU)                                 

03:58:55  39.0028   42.5180        4.2      -.-  2.3  -.-   MOLLADERMAN-MALAZGIRT (MUS)                     

03:17:46  39.3312   33.9045       13.5      -.-  1.2  -.-   KURANCILI-KAMAN (KIRSEHIR)                      

03:01:41  36.5512   36.2620        6.4      -.-  1.6  -.-   SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY)                     

02:54:04  39.1622   29.1075        9.6      -.-  1.3  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:53:31  39.9838   42.2983       23.4      -.-  1.7  -.-   ARAS-HORASAN (ERZURUM)                          

02:40:05  37.8648   26.9758        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

02:05:15  37.9320   28.7815       13.5      -.-  1.5  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                     

01:31:09  40.7548   27.4458        4.8      -.-  1.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

01:11:42  40.0850   36.1977        9.6      -.-  2.0  -.-   AGMUSA-ARTOVA (TOKAT)                           

00:30:37  39.1983   28.1707       13.4      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler