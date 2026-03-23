AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
23 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:13:06 39.1847 28.1550 13.5 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:06:34 40.8342 31.7362 0.0 -.- 2.3 -.- TETEMECELE-(BOLU)
09:02:32 37.3872 35.0817 6.1 -.- 2.1 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA)
08:18:59 39.2350 29.0527 10.9 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
08:02:12 36.7503 28.9388 8.1 -.- 1.4 -.- GOCEK-FETHIYE (MUGLA)
08:00:38 40.8800 31.7745 6.4 -.- 2.0 -.- MERKESLER-(BOLU)
07:48:23 40.4168 32.1428 9.1 -.- 1.6 -.- DAGKUZOREN-CAMLIDERE (ANKARA)
07:41:52 39.2008 27.9227 7.4 -.- 1.8 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
07:28:58 39.2572 29.0210 5.2 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:10:29 34.4837 33.0573 22.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
06:15:04 39.1573 28.2027 14.4 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:47:14 40.4412 42.9992 6.5 -.- 2.3 -.- CERME-(KARS)
05:12:29 39.1723 28.2577 11.7 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:45:26 38.7267 37.5283 7.8 -.- 1.3 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
04:37:23 37.8330 36.4128 5.9 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
04:12:13 38.5077 31.2617 6.0 -.- 1.4 -.- DERECINE-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
04:01:54 40.7627 31.6987 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIOREN-(BOLU)
03:58:55 39.0028 42.5180 4.2 -.- 2.3 -.- MOLLADERMAN-MALAZGIRT (MUS)
03:17:46 39.3312 33.9045 13.5 -.- 1.2 -.- KURANCILI-KAMAN (KIRSEHIR)
03:01:41 36.5512 36.2620 6.4 -.- 1.6 -.- SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY)
02:54:04 39.1622 29.1075 9.6 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
02:53:31 39.9838 42.2983 23.4 -.- 1.7 -.- ARAS-HORASAN (ERZURUM)
02:40:05 37.8648 26.9758 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:05:15 37.9320 28.7815 13.5 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
01:31:09 40.7548 27.4458 4.8 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:11:42 40.0850 36.1977 9.6 -.- 2.0 -.- AGMUSA-ARTOVA (TOKAT)
00:30:37 39.1983 28.1707 13.4 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)