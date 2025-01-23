AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!

AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 9.13 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 07:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 05.59 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.13 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #Karaburun #İzmir

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den '1944' hatırlatması

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den '1944' hatırlatması
Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Şanlıurfa'da deprem!

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Şanlıurfa'da deprem!
Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Sivas'ta deprem!

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Sivas'ta deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler