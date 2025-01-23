AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 9.13 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 05.59 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.13 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-01-23
Saat:05:59:10 TSİ
Enlem:38.75667 N
Boylam:25.40472 E
Derinlik:9.13 km
Detay:https://t.co/0SdtT6xL03@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Karaburun #İzmir
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