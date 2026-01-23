Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 23 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.23 09:00:38 -.- 2.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.23 08:58:56 -.- 1.6 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2026.01.23 08:37:00 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)

2026.01.23 08:12:47 -.- 2.9 -.- KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)

2026.01.23 08:12:14 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.23 08:04:52 -.- 3.1 -.- TABURELI-ERDEMLI (MERSIN)

2026.01.23 08:01:38 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)