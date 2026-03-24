Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
24 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.24 08:26:25 36.5403 29.6767 56.7 -.- 2.5 -.- GOMBE-KAS (ANTALYA)
2026.03.24 07:56:08 39.1485 28.3153 17.1 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.24 07:51:39 40.7725 29.1523 17.0 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2026.03.24 07:13:59 40.7733 29.1228 5.1 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.03.24 07:11:01 38.2608 38.1285 2.1 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2026.03.24 06:17:06 40.4822 26.4318 11.4 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.24 06:09:48 39.4348 25.9058 10.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.03.24 05:51:48 39.2082 28.1525 12.2 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.24 05:41:43 36.2467 25.5895 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2026.03.24 05:41:04 39.5062 39.3205 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI)
2026.03.24 05:19:05 40.7763 29.0958 11.0 -.- 1.6 -.- ADALAR (ISTANBUL)
2026.03.24 04:59:01 35.5705 33.6827 13.2 -.- 1.5 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)
2026.03.24 04:55:42 39.0943 28.3712 14.7 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.24 04:48:41 40.9922 33.3935 2.6 -.- 2.1 -.- KOKLUDERE-ARAC (KASTAMONU)
2026.03.24 04:46:48 39.2407 28.1323 10.8 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.24 04:43:10 39.1478 28.2920 10.8 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.24 04:36:00 37.2035 28.3592 6.4 -.- 1.3 -.- MUGLA
2026.03.24 04:30:00 36.2183 28.9243 9.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2026.03.24 04:21:58 39.2297 28.9910 12.2 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.24 04:02:39 38.0738 28.9565 6.1 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.24 03:57:12 36.8335 29.0438 9.0 -.- 1.6 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA)
2026.03.24 03:54:05 37.8347 36.1068 5.0 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.03.24 03:51:55 39.1958 29.0422 18.2 -.- 0.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.24 03:43:30 39.2578 29.0048 12.2 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.24 03:33:53 40.1708 31.7457 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.03.24 03:26:17 39.2075 28.1472 11.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.24 03:19:46 36.7837 29.1862 5.0 -.- 1.3 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA)
2026.03.24 02:57:37 39.2212 29.0523 11.2 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.24 02:54:30 39.2387 29.0388 7.2 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.24 02:30:44 40.4620 42.9870 6.6 -.- 2.5 -.- AKBABA-(KARS)
2026.03.24 02:15:08 39.2368 29.0328 14.7 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.24 01:57:30 38.7468 26.0645 7.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.03.24 01:56:00 37.9200 36.5075 5.8 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.24 01:47:32 39.2373 28.1893 12.0 -.- 1.1 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.24 01:46:36 39.1425 37.7010 9.5 -.- 1.3 -.- DISLIK-KANGAL (SIVAS)
2026.03.24 01:31:27 38.7540 33.5893 15.2 -.- 1.4 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2026.03.24 01:27:37 35.7767 33.7107 3.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.03.24 01:24:02 39.0790 28.3682 13.7 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.24 01:11:15 40.5895 29.0433 5.2 -.- 1.4 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)
2026.03.24 01:10:32 40.6680 36.4820 8.8 -.- 1.3 -.- DEGIRMENLI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.24 01:03:29 39.3483 41.0340 21.2 -.- 1.8 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
2026.03.24 00:54:38 37.8183 27.1397 3.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.24 00:46:47 36.3317 25.6162 6.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.03.24 00:23:07 39.2178 29.0517 13.3 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)