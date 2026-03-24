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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.03.2026 09:04:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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24 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.24 08:26:25  36.5403   29.6767       56.7      -.-  2.5  -.-   GOMBE-KAS (ANTALYA)                               

2026.03.24 07:56:08  39.1485   28.3153       17.1      -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.03.24 07:51:39  40.7725   29.1523       17.0      -.-  1.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  

2026.03.24 07:13:59  40.7733   29.1228        5.1      -.-  1.8  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 

2026.03.24 07:11:01  38.2608   38.1285        2.1      -.-  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         

2026.03.24 06:17:06  40.4822   26.4318       11.4      -.-  1.7  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2026.03.24 06:09:48  39.4348   25.9058       10.5      -.-  1.8  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.03.24 05:51:48  39.2082   28.1525       12.2      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.24 05:41:43  36.2467   25.5895        8.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.24 05:41:04  39.5062   39.3205        5.0      -.-  1.8  -.-   MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI)                      

2026.03.24 05:19:05  40.7763   29.0958       11.0      -.-  1.6  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 

2026.03.24 04:59:01  35.5705   33.6827       13.2      -.-  1.5  -.-   KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)                  

2026.03.24 04:55:42  39.0943   28.3712       14.7      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.03.24 04:48:41  40.9922   33.3935        2.6      -.-  2.1  -.-   KOKLUDERE-ARAC (KASTAMONU)                        

2026.03.24 04:46:48  39.2407   28.1323       10.8      -.-  1.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.24 04:43:10  39.1478   28.2920       10.8      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.24 04:36:00  37.2035   28.3592        6.4      -.-  1.3  -.-   MUGLA                                             

2026.03.24 04:30:00  36.2183   28.9243        9.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

2026.03.24 04:21:58  39.2297   28.9910       12.2      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.24 04:02:39  38.0738   28.9565        6.1      -.-  1.7  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

2026.03.24 03:57:12  36.8335   29.0438        9.0      -.-  1.6  -.-   COGMEN-DALAMAN (MUGLA)                            

2026.03.24 03:54:05  37.8347   36.1068        5.0      -.-  1.7  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

2026.03.24 03:51:55  39.1958   29.0422       18.2      -.-  0.7  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.03.24 03:43:30  39.2578   29.0048       12.2      -.-  1.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.24 03:33:53  40.1708   31.7457        5.0      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.03.24 03:26:17  39.2075   28.1472       11.4      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.24 03:19:46  36.7837   29.1862        5.0      -.-  1.3  -.-   KORUKOY-FETHIYE (MUGLA)                           

2026.03.24 02:57:37  39.2212   29.0523       11.2      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.24 02:54:30  39.2387   29.0388        7.2      -.-  2.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.24 02:30:44  40.4620   42.9870        6.6      -.-  2.5  -.-   AKBABA-(KARS)                                     

2026.03.24 02:15:08  39.2368   29.0328       14.7      -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.24 01:57:30  38.7468   26.0645        7.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.24 01:56:00  37.9200   36.5075        5.8      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2026.03.24 01:47:32  39.2373   28.1893       12.0      -.-  1.1  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2026.03.24 01:46:36  39.1425   37.7010        9.5      -.-  1.3  -.-   DISLIK-KANGAL (SIVAS)                             

2026.03.24 01:31:27  38.7540   33.5893       15.2      -.-  1.4  -.-   CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

2026.03.24 01:27:37  35.7767   33.7107        3.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

2026.03.24 01:24:02  39.0790   28.3682       13.7      -.-  1.1  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.03.24 01:11:15  40.5895   29.0433        5.2      -.-  1.4  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)                       

2026.03.24 01:10:32  40.6680   36.4820        8.8      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENLI-ERBAA (TOKAT)                          

2026.03.24 01:03:29  39.3483   41.0340       21.2      -.-  1.8  -.-   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      

2026.03.24 00:54:38  37.8183   27.1397        3.1      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.03.24 00:46:47  36.3317   25.6162        6.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.24 00:23:07  39.2178   29.0517       13.3      -.-  1.1  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)       

İlgili Konular: #afad #Son depremler #Kandilli son depremler #deprem mi oldu