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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.05.2026 09:01:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:13:58  38.2663   38.6190        7.4      -.-  2.1  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 

08:01:43  37.7592   36.0025       11.5      -.-  1.7  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

08:00:24  38.0788   37.4835       24.2      -.-  1.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

07:43:30  37.8548   36.1555        9.6      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

07:19:19  39.1753   28.9562       19.4      -.-  1.5  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

07:19:12  37.7420   36.0585        5.9      -.-  2.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

07:12:49  40.7635   27.3892       14.5      -.-  0.9  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                       

06:40:01  37.8167   36.0065       12.3      -.-  2.1  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           

06:35:48  35.4318   26.5670        5.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

06:33:11  41.0085   39.9672       10.0      -.-  2.0  -.-   YESILYALI-ARSIN (TRABZON)                         

06:17:44  39.1745   28.2148       12.0      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:55:05  37.7648   36.0667        2.4      -.-  1.7  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

05:40:57  39.2305   28.1098        7.6      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:40:05  37.7803   36.0422        6.3      -.-  1.7  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

05:30:41  37.7643   36.0757        5.5      -.-  2.7  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

05:28:40  38.3848   37.4913       14.5      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:23:05  36.3812   28.5093       18.2      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           

05:19:14  37.7753   36.0062        6.1      -.-  1.5  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

05:09:57  36.9772   33.7857       19.3      -.-  1.7  -.-   OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)                    

05:09:26  37.7808   35.9950       11.6      -.-  2.0  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                           

05:08:30  39.1605   28.9528       17.4      -.-  0.7  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

05:08:22  37.7378   36.1772        5.0      -.-  2.6  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      

05:03:21  37.7847   36.0380        1.9      -.-  2.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

05:02:52  37.8935   27.4762        8.5      -.-  1.5  -.-   NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)                          

05:00:13  37.7348   36.0717        9.2      -.-  2.1  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:52:07  37.7753   36.0335        5.0      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:50:14  38.4160   27.2493       20.4      -.-  1.1  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           

04:48:47  37.7493   36.0418        1.2      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:47:19  37.7685   36.0097        5.0      -.-  1.9  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:38:09  37.8252   36.0257        5.0      -.-  1.8  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           

04:35:53  37.7808   36.0388        5.0      -.-  1.7  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:34:10  37.7847   36.0387        7.1      -.-  2.3  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:33:25  37.7543   36.0425        8.0      -.-  2.3  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:31:42  37.7478   36.0153        8.7      -.-  2.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:26:50  37.7592   36.0933        5.0      -.-  4.9  4.8   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

04:14:16  38.2445   37.7352        7.6      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

04:07:08  37.9803   27.2020        6.5      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

03:42:01  38.2458   38.5858        4.1      -.-  2.3  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

03:17:08  35.4120   26.5610        5.0      -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:00:00  38.1073   37.4448        4.0      -.-  1.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

02:53:13  38.6707   27.3460        7.5      -.-  1.8  -.-   MURADIYE-(MANISA)                                 

02:41:37  39.0317   38.2988       11.0      -.-  1.1  -.-   SUCEYIN-ARAPGIR (MALATYA)                         

02:13:01  37.1497   30.4632       81.9      -.-  1.4  -.-   AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)                        

01:44:44  39.4192   27.9635       17.0      -.-  1.1  -.-   AYVACIK-(BALIKESIR)                               

01:29:46  37.9608   23.3160      153.8      -.-  3.7  3.7   YUNANISTAN                                        

01:17:49  38.2725   37.7675       10.7      -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

01:15:55  37.8947   26.9378       10.4      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

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