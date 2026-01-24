Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.01.2026 09:25:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.24 08:58:53     -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2026.01.24 08:46:14     -.-  1.8  -.-   CANAKOLUK-SAMANDAG (HATAY)                  

2026.01.24 08:43:05     -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2026.01.24 08:24:10   -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2026.01.24 07:58:52  -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2026.01.24 07:54:38      -.-  2.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

2026.01.24 07:39:18   -.-  2.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

