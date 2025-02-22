Son dakika... Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:50

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye'nin Kızyusuflu-Kadirli mevkinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18:29'da meydana gelen depremin derinliği 9.5 km olarak kaydedildi.



Etiketler: #Kandilli #Kandilli Rasathanesi #deprem

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