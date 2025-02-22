Son dakika... Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye'nin Kızyusuflu-Kadirli mevkinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 18:29'da meydana gelen depremin derinliği 9.5 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 22, 2025
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) https://t.co/4N99FV9HIA
22.02.2025, 18:29:11 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 9.5 km#Kandilli
Etiketler: #Kandilli #Kandilli Rasathanesi #deprem
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