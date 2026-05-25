AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
24 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.25 07:53:18 40.7012 31.6323 5.4 -.- 3.1 2.9 ILICAKINIK-(BOLU)
2026.05.25 07:31:19 36.9738 29.0767 13.6 -.- 1.3 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.25 07:28:55 38.2310 38.6807 23.4 -.- 1.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
2026.05.25 07:21:11 37.7860 36.0008 7.1 -.- 1.6 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)
2026.05.25 07:12:57 37.9988 35.1298 5.0 -.- 2.0 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)
2026.05.25 07:06:05 39.4497 28.7335 2.7 -.- 1.6 -.- GOKCEPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2026.05.25 06:45:04 38.1717 38.6085 2.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2026.05.25 06:40:57 38.2587 37.7523 1.2 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2026.05.25 06:16:35 39.2262 27.9725 6.9 -.- 1.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
2026.05.25 06:07:24 38.1672 38.6513 1.4 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2026.05.25 06:01:36 40.1863 24.9517 10.3 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI
2026.05.25 05:21:03 39.3927 26.2433 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.05.25 05:13:29 38.1727 38.2840 5.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.25 04:54:34 39.1953 27.7753 7.9 -.- 1.6 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
2026.05.25 04:48:04 36.9417 29.1073 8.1 -.- 1.6 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.05.25 04:42:22 40.1697 31.7368 5.0 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.05.25 04:00:27 40.4142 27.6135 27.0 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2026.05.25 03:59:30 38.2967 38.2900 5.0 -.- 2.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.25 03:48:51 35.7693 30.8565 11.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.05.25 03:18:36 38.2588 38.7328 1.0 -.- 1.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2026.05.25 03:08:59 37.7923 36.0080 7.8 -.- 1.7 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)
2026.05.25 03:06:24 38.0233 38.0413 4.9 -.- 1.3 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.05.25 02:44:04 38.1893 42.5587 12.9 -.- 1.6 -.- URUNVEREN-HIZAN (BITLIS)
2026.05.25 02:42:53 39.1780 29.0208 15.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.25 02:36:16 40.3480 34.8892 6.2 -.- 1.6 -.- BUYUKDIVAN-(CORUM)
2026.05.25 01:06:50 38.3302 42.6777 9.8 -.- 1.3 -.- KAGANLI-TATVAN (BITLIS)
2026.05.25 01:06:24 38.1398 42.5722 3.7 -.- 1.7 -.- ESENLER-HIZAN (BITLIS)
2026.05.25 01:04:29 37.7748 36.0275 5.3 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2026.05.25 01:03:06 39.1682 28.9867 14.1 -.- 1.1 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.25 00:48:01 37.7523 36.0263 8.3 -.- 1.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
2026.05.25 00:19:24 38.2070 38.5282 9.6 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.05.25 00:16:56 38.1907 37.8040 19.2 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.05.25 00:11:32 37.2205 38.8978 6.8 -.- 1.5 -.- ORENCIK-(SANLIURFA)