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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.05.2026 09:08:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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24 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.25 07:53:18  40.7012   31.6323        5.4      -.-  3.1  2.9   ILICAKINIK-(BOLU)                                 

2026.05.25 07:31:19  36.9738   29.0767       13.6      -.-  1.3  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             

2026.05.25 07:28:55  38.2310   38.6807       23.4      -.-  1.3  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        

2026.05.25 07:21:11  37.7860   36.0008        7.1      -.-  1.6  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                           

2026.05.25 07:12:57  37.9988   35.1298        5.0      -.-  2.0  -.-   SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE)                         

2026.05.25 07:06:05  39.4497   28.7335        2.7      -.-  1.6  -.-   GOKCEPINAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)                  

2026.05.25 06:45:04  38.1717   38.6085        2.5      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2026.05.25 06:40:57  38.2587   37.7523        1.2      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.05.25 06:16:35  39.2262   27.9725        6.9      -.-  1.2  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

2026.05.25 06:07:24  38.1672   38.6513        1.4      -.-  1.3  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        

2026.05.25 06:01:36  40.1863   24.9517       10.3      -.-  3.6  3.5   EGE DENIZI                                        

2026.05.25 05:21:03  39.3927   26.2433        7.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.05.25 05:13:29  38.1727   38.2840        5.0      -.-  2.0  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      

2026.05.25 04:54:34  39.1953   27.7753        7.9      -.-  1.6  -.-   KARACAKAS-SOMA (MANISA)                           

2026.05.25 04:48:04  36.9417   29.1073        8.1      -.-  1.6  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.25 04:42:22  40.1697   31.7368        5.0      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2026.05.25 04:00:27  40.4142   27.6135       27.0      -.-  1.2  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    

2026.05.25 03:59:30  38.2967   38.2900        5.0      -.-  2.3  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2026.05.25 03:48:51  35.7693   30.8565       11.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.25 03:18:36  38.2588   38.7328        1.0      -.-  1.3  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.05.25 03:08:59  37.7923   36.0080        7.8      -.-  1.7  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                           

2026.05.25 03:06:24  38.0233   38.0413        4.9      -.-  1.3  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2026.05.25 02:44:04  38.1893   42.5587       12.9      -.-  1.6  -.-   URUNVEREN-HIZAN (BITLIS)                          

2026.05.25 02:42:53  39.1780   29.0208       15.0      -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.05.25 02:36:16  40.3480   34.8892        6.2      -.-  1.6  -.-   BUYUKDIVAN-(CORUM)                                

2026.05.25 01:06:50  38.3302   42.6777        9.8      -.-  1.3  -.-   KAGANLI-TATVAN (BITLIS)                           

2026.05.25 01:06:24  38.1398   42.5722        3.7      -.-  1.7  -.-   ESENLER-HIZAN (BITLIS)                            

2026.05.25 01:04:29  37.7748   36.0275        5.3      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.05.25 01:03:06  39.1682   28.9867       14.1      -.-  1.1  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

2026.05.25 00:48:01  37.7523   36.0263        8.3      -.-  1.3  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

2026.05.25 00:19:24  38.2070   38.5282        9.6      -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2026.05.25 00:16:56  38.1907   37.8040       19.2      -.-  1.3  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2026.05.25 00:11:32  37.2205   38.8978        6.8      -.-  1.5  -.-   ORENCIK-(SANLIURFA)    

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