AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
25 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:15:57 39.1085 28.3773 5.3 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
09:02:31 39.1238 28.3330 9.7 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:57:46 40.8307 31.7063 8.5 -.- 1.3 -.- YESILCELE-(BOLU)
08:51:45 39.1795 28.1725 10.4 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:39:47 39.0523 26.5630 12.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:14:09 39.0855 28.3452 12.1 -.- 1.5 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
08:03:08 39.1248 28.3418 8.0 -.- 3.5 3.2 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:52:25 39.1468 28.2593 9.2 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:21:57 39.0970 28.2235 1.0 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:18:02 39.1007 28.3422 10.4 -.- 1.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
07:16:39 39.1128 28.3413 11.9 -.- 2.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
07:15:11 39.1588 28.3228 10.5 -.- 2.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:14:45 39.1280 28.3467 9.3 -.- 3.4 3.3 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:35 39.1265 28.3420 12.2 -.- 3.5 3.4 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:50:47 39.1140 28.3405 10.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:57 39.1260 28.3553 9.1 -.- 2.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:08:25 39.0922 28.9947 16.4 -.- 1.4 -.- SIMAV (KUTAHYA)
06:06:45 39.1305 28.3433 11.1 -.- 3.1 3.0 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:05 39.1030 28.3635 11.6 -.- 2.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
06:01:40 38.5163 38.0458 3.3 -.- 2.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
06:00:27 39.1748 28.1827 14.4 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:31 39.2302 28.9497 10.1 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:21:40 38.1827 38.5928 8.0 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
05:12:10 39.2270 28.3190 13.3 -.- 0.8 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:00 37.9375 38.1458 17.0 -.- 0.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)
04:50:57 37.8522 29.4843 7.8 -.- 1.2 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
04:42:15 34.7187 24.9003 19.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:10:31 39.0435 28.3978 7.0 -.- 0.9 -.- GUNESLI-GORDES (MANISA)
03:56:03 39.1198 28.3585 10.6 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:47:59 39.5645 28.8950 19.7 -.- 1.1 -.- DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
03:47:04 39.1923 28.9750 27.0 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:42:58 39.2450 28.9408 7.3 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:59:42 40.7425 28.6158 8.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
02:54:44 39.1825 28.2033 13.5 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:47:53 40.2455 27.0375 12.9 -.- 1.5 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
02:37:41 39.0998 28.3598 12.1 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
02:32:24 37.3070 36.8757 5.8 -.- 1.2 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:22:29 40.8497 31.7073 7.6 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)
02:04:40 37.0865 36.5592 5.0 -.- 1.9 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)
01:46:56 39.2142 28.1520 7.4 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:33:19 39.7800 27.8945 7.2 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR)
00:40:13 36.3288 36.1288 5.8 -.- 1.1 -.- KARAALI-(HATAY)