Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.02.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:15:57  39.1085   28.3773        5.3      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)        

09:02:31  39.1238   28.3330        9.7      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:57:46  40.8307   31.7063        8.5      -.-  1.3  -.-   YESILCELE-(BOLU)                           

08:51:45  39.1795   28.1725       10.4      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:39:47  39.0523   26.5630       12.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

08:14:09  39.0855   28.3452       12.1      -.-  1.5  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

08:03:08  39.1248   28.3418        8.0      -.-  3.5  3.2   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:52:25  39.1468   28.2593        9.2      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:21:57  39.0970   28.2235        1.0      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:18:02  39.1007   28.3422       10.4      -.-  1.8  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

07:16:39  39.1128   28.3413       11.9      -.-  2.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

07:15:11  39.1588   28.3228       10.5      -.-  2.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:14:45  39.1280   28.3467        9.3      -.-  3.4  3.3   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:12:35  39.1265   28.3420       12.2      -.-  3.5  3.4   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:50:47  39.1140   28.3405       10.6      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:18:57  39.1260   28.3553        9.1      -.-  2.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:08:25  39.0922   28.9947       16.4      -.-  1.4  -.-   SIMAV (KUTAHYA)                                   

06:06:45  39.1305   28.3433       11.1      -.-  3.1  3.0   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:02:05  39.1030   28.3635       11.6      -.-  2.6  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

06:01:40  38.5163   38.0458        3.3      -.-  2.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

06:00:27  39.1748   28.1827       14.4      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:29:31  39.2302   28.9497       10.1      -.-  1.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:21:40  38.1827   38.5928        8.0      -.-  1.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

05:12:10  39.2270   28.3190       13.3      -.-  0.8  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:04:00  37.9375   38.1458       17.0      -.-  0.8  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                               

04:50:57  37.8522   29.4843        7.8      -.-  1.2  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         

04:42:15  34.7187   24.9003       19.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:10:31  39.0435   28.3978        7.0      -.-  0.9  -.-   GUNESLI-GORDES (MANISA)                           

03:56:03  39.1198   28.3585       10.6      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:47:59  39.5645   28.8950       19.7      -.-  1.1  -.-   DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     

03:47:04  39.1923   28.9750       27.0      -.-  1.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:42:58  39.2450   28.9408        7.3      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:59:42  40.7425   28.6158        8.6      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

02:54:44  39.1825   28.2033       13.5      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:47:53  40.2455   27.0375       12.9      -.-  1.5  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         

02:37:41  39.0998   28.3598       12.1      -.-  1.7  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

02:32:24  37.3070   36.8757        5.8      -.-  1.2  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

02:22:29  40.8497   31.7073        7.6      -.-  1.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  

02:04:40  37.0865   36.5592        5.0      -.-  1.9  -.-   SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)                    

01:46:56  39.2142   28.1520        7.4      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:33:19  39.7800   27.8945        7.2      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(BALIKESIR)                            

00:40:13  36.3288   36.1288        5.8      -.-  1.1  -.-   KARAALI-(HATAY)                          

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu