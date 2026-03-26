AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.26 08:06:22 36.9620 28.8230 11.8 -.- 1.4 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.03.26 07:56:37 37.3797 36.7637 11.8 -.- 1.7 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.03.26 07:28:43 39.2420 29.0248 14.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.26 07:23:57 39.2430 29.0515 5.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.26 07:09:33 39.2093 41.8188 14.5 -.- 1.4 -.- ULUCAYIR-HINIS (ERZURUM)
2026.03.26 07:09:29 39.1598 28.0115 9.7 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2026.03.26 06:58:40 36.7355 28.0253 74.6 -.- 3.2 3.1 BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2026.03.26 06:50:52 38.0652 29.0805 6.0 -.- 1.9 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
2026.03.26 06:36:09 38.6783 27.6548 14.9 -.- 1.6 -.- CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)
2026.03.26 06:23:29 38.9140 26.4292 5.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.26 06:21:29 37.9783 37.3862 6.9 -.- 1.1 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.26 06:07:47 39.2450 28.9848 11.9 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.26 06:02:17 39.2050 28.0985 8.2 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.26 05:45:04 39.2413 28.0062 8.1 -.- 1.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.26 05:14:17 37.1272 28.3313 21.2 -.- 1.1 -.- DOGAN-(MUGLA)
2026.03.26 04:47:45 39.2500 29.0162 7.6 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.26 04:37:04 40.3367 24.1157 7.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN
2026.03.26 04:31:01 36.9782 28.8300 8.0 -.- 2.5 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.03.26 04:26:32 39.4588 25.9598 9.2 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.03.26 04:20:48 38.0697 36.4960 5.7 -.- 1.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.26 04:17:05 38.3740 42.9607 21.8 -.- 1.1 -.- GORUNDU-GEVAS (VAN)
2026.03.26 04:16:32 37.0427 28.1498 9.7 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
2026.03.26 04:14:23 40.2872 24.1525 11.5 -.- 3.0 3.0 YUNANISTAN
2026.03.26 03:52:55 40.3457 24.1155 6.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
2026.03.26 03:04:17 38.1467 37.8323 13.2 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.26 02:58:02 37.7265 29.6062 9.6 -.- 1.5 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)
2026.03.26 02:55:53 37.5990 35.4485 5.8 -.- 1.1 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
2026.03.26 02:35:38 38.8510 26.4325 14.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.26 02:15:16 38.8333 26.4323 6.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.03.26 02:00:40 38.7345 33.6787 14.0 -.- 1.2 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2026.03.26 01:57:27 40.3342 24.0693 6.1 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN
2026.03.26 01:42:20 39.3672 33.1978 5.3 -.- 1.3 -.- SUYUGUZEL-BALA (ANKARA)
2026.03.26 01:41:14 40.4172 28.0913 7.6 -.- 1.6 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2026.03.26 01:26:27 39.2727 32.7572 5.0 -.- 1.7 -.- BALCIKHISAR-HAYMANA (ANKARA)
2026.03.26 01:21:43 40.3137 24.1038 5.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
2026.03.26 01:18:42 37.1017 30.5883 8.6 -.- 1.5 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2026.03.26 01:06:17 37.6872 35.3712 4.2 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2026.03.26 00:20:43 39.2015 23.3822 8.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN