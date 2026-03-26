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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26.03.2026 09:08:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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26 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.26 08:06:22  36.9620   28.8230       11.8      -.-  1.4  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

2026.03.26 07:56:37  37.3797   36.7637       11.8      -.-  1.7  -.-   UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

2026.03.26 07:28:43  39.2420   29.0248       14.4      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.26 07:23:57  39.2430   29.0515        5.3      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.26 07:09:33  39.2093   41.8188       14.5      -.-  1.4  -.-   ULUCAYIR-HINIS (ERZURUM)                          

2026.03.26 07:09:29  39.1598   28.0115        9.7      -.-  1.0  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

2026.03.26 06:58:40  36.7355   28.0253       74.6      -.-  3.2  3.1   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                         

2026.03.26 06:50:52  38.0652   29.0805        6.0      -.-  1.9  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        

2026.03.26 06:36:09  38.6783   27.6548       14.9      -.-  1.6  -.-   CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)                      

2026.03.26 06:23:29  38.9140   26.4292        5.2      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.03.26 06:21:29  37.9783   37.3862        6.9      -.-  1.1  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

2026.03.26 06:07:47  39.2450   28.9848       11.9      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.26 06:02:17  39.2050   28.0985        8.2      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.26 05:45:04  39.2413   28.0062        8.1      -.-  1.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.26 05:14:17  37.1272   28.3313       21.2      -.-  1.1  -.-   DOGAN-(MUGLA)                                     

2026.03.26 04:47:45  39.2500   29.0162        7.6      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.26 04:37:04  40.3367   24.1157        7.0      -.-  1.3  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.03.26 04:31:01  36.9782   28.8300        8.0      -.-  2.5  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2026.03.26 04:26:32  39.4588   25.9598        9.2      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2026.03.26 04:20:48  38.0697   36.4960        5.7      -.-  1.5  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.03.26 04:17:05  38.3740   42.9607       21.8      -.-  1.1  -.-   GORUNDU-GEVAS (VAN)                               

2026.03.26 04:16:32  37.0427   28.1498        9.7      -.-  2.1  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

2026.03.26 04:14:23  40.2872   24.1525       11.5      -.-  3.0  3.0   YUNANISTAN                                        

2026.03.26 03:52:55  40.3457   24.1155        6.8      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.03.26 03:04:17  38.1467   37.8323       13.2      -.-  1.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2026.03.26 02:58:02  37.7265   29.6062        9.6      -.-  1.5  -.-   INCELER-BOZKURT (DENIZLI)                         

2026.03.26 02:55:53  37.5990   35.4485        5.8      -.-  1.1  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

2026.03.26 02:35:38  38.8510   26.4325       14.5      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.03.26 02:15:16  38.8333   26.4323        6.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.26 02:00:40  38.7345   33.6787       14.0      -.-  1.2  -.-   CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  

2026.03.26 01:57:27  40.3342   24.0693        6.1      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.03.26 01:42:20  39.3672   33.1978        5.3      -.-  1.3  -.-   SUYUGUZEL-BALA (ANKARA)                           

2026.03.26 01:41:14  40.4172   28.0913        7.6      -.-  1.6  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2026.03.26 01:26:27  39.2727   32.7572        5.0      -.-  1.7  -.-   BALCIKHISAR-HAYMANA (ANKARA)                      

2026.03.26 01:21:43  40.3137   24.1038        5.1      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.03.26 01:18:42  37.1017   30.5883        8.6      -.-  1.5  -.-   KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)                   

2026.03.26 01:06:17  37.6872   35.3712        4.2      -.-  1.8  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

2026.03.26 00:20:43  39.2015   23.3822        8.8      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                 

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