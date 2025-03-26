Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Mart'ta meydana gelen depremler...

26 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.26 07:58:58 38.9945 27.9365 5.3 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

2025.03.26 06:28:19 36.8220 25.7760 12.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 06:07:28 37.7308 35.4190 4.8 -.- 1.5 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)

2025.03.26 05:41:39 38.5263 37.7362 6.0 -.- 1.1 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA)

2025.03.26 05:18:00 38.1827 37.6667 8.1 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.26 05:08:00 36.5475 25.7540 13.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 04:56:12 37.9090 27.2887 14.3 -.- 2.6 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)

2025.03.26 04:22:54 37.0465 35.6918 21.0 -.- 1.3 -.- BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)

2025.03.26 03:59:47 36.4473 28.6953 6.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2025.03.26 03:57:14 36.6743 25.5172 12.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 03:40:00 35.9412 28.9797 9.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2025.03.26 03:20:37 36.6628 25.5945 9.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 02:59:41 38.4533 36.9657 5.0 -.- 1.4 -.- BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.26 02:27:47 38.7672 43.5927 10.8 -.- 2.2 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN)

2025.03.26 02:21:08 36.6275 25.5148 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 02:11:08 36.4895 27.5513 92.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 02:05:20 37.0277 28.2188 5.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.26 02:00:07 37.9767 36.3977 7.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.26 01:51:26 38.0000 36.3853 5.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.26 01:23:25 37.5897 26.8502 14.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 01:02:24 36.6602 25.4995 7.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.03.26 00:56:46 40.2955 29.4797 5.3 -.- 2.3 -.- SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)