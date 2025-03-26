Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 26 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Mart'ta meydana gelen depremler...

26 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.03.26 07:58:58  38.9945   27.9365        5.3      -.-  1.5  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           

2025.03.26 06:28:19  36.8220   25.7760       12.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 06:07:28  37.7308   35.4190        4.8      -.-  1.5  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                      

2025.03.26 05:41:39  38.5263   37.7362        6.0      -.-  1.1  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)                           

2025.03.26 05:18:00  38.1827   37.6667        8.1      -.-  1.4  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

2025.03.26 05:08:00  36.5475   25.7540       13.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 04:56:12  37.9090   27.2887       14.3      -.-  2.6  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                          

2025.03.26 04:22:54  37.0465   35.6918       21.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)                     

2025.03.26 03:59:47  36.4473   28.6953        6.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.26 03:57:14  36.6743   25.5172       12.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 03:40:00  35.9412   28.9797        9.7      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.26 03:20:37  36.6628   25.5945        9.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 02:59:41  38.4533   36.9657        5.0      -.-  1.4  -.-   BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       

2025.03.26 02:27:47  38.7672   43.5927       10.8      -.-  2.2  -.-   YUKARIGOLALAN-(VAN)                               

2025.03.26 02:21:08  36.6275   25.5148        5.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 02:11:08  36.4895   27.5513       92.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 02:05:20  37.0277   28.2188        5.2      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.03.26 02:00:07  37.9767   36.3977        7.6      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2025.03.26 01:51:26  38.0000   36.3853        5.0      -.-  2.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2025.03.26 01:23:25  37.5897   26.8502       14.7      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 01:02:24  36.6602   25.4995        7.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.26 00:56:46  40.2955   29.4797        5.3      -.-  2.3  -.-   SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)  


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #son deprem

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