Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. 27 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
27 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.27 08:44:58 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.27 08:34:29 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.27 08:30:2 -.- 2.6 -.- YESILHISAR-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.27 08:17:24 -.- 1.7 -.- YONCALI-KESKIN (KIRIKKALE)
2026.03.27 07:48:08 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.03.27 07:19:58 -.- 2.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.27 07:06:39 -.- 2.0 -.- GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE)
2026.03.27 07:04:00 -.- 2.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.27 06:46:20 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN