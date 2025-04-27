Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 27 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Nisan'da meydana gelen depremler...
27 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025-04-27 08:48:1439.2213928.9838910.92ML1.8Simav (Kütahya)
2025-04-27 08:38:5439.2383328.9908310.74ML2.9Simav (Kütahya)
2025-04-27 08:29:2139.1888928.9669412.85ML1.1Simav (Kütahya)
2025-04-27 08:00:3339.2380628.9747211.98ML2.7Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:59:5837.55529.264447.0ML1.1Serinhisar (Denizli)
2025-04-27 07:56:0839.2208328.9691712.32ML2.3Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:55:3939.2263928.9922214.72ML2.2Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:51:2839.2338928.986949.34ML1.6Simav (Kütahya)
2025-04-27 07:35:2740.8380628.177227.02ML1.4Marmara Denizi - [23.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-27 07:27:2540.8427828.411117.0ML1.9Marmara Denizi - [19.94 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 07:21:5938.7844425.562510.11ML3.0Ege Denizi - [74.51 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-27 06:38:3440.8738928.2963910.12ML1.5Marmara Denizi - [21.37 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 06:35:0739.2766728.983337.0ML1.3Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:32:3039.2219428.9916712.31ML0.9Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:16:2638.4111137.490287.0ML1.2Darende (Malatya)
2025-04-27 06:14:4239.2383329.0027815.6ML0.8Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:11:0839.1063928.939177.0ML0.8Simav (Kütahya)
2025-04-27 06:05:3837.4938926.836677.0ML1.7Ege Denizi - [33.26 km] Söke (Aydın)
2025-04-27 05:55:4238.0986138.457787.0ML0.9Çelikhan (Adıyaman)
2025-04-27 05:40:1539.2430628.988338.78ML1.5Simav (Kütahya)
2025-04-27 05:29:0936.7463925.68757.0ML2.1Ege Denizi
2025-04-27 05:25:4636.7216725.588337.0ML2.1Ege Denizi
2025-04-27 05:23:0036.8158325.290567.0ML2.0Ege Denizi
2025-04-27 05:22:5836.6358325.353897.0ML2.0Ege Denizi
2025-04-27 05:18:0536.6586125.50256.89ML1.7Ege Denizi
2025-04-27 05:05:0338.4727842.797787.06ML1.3Gevaş (Van)
2025-04-27 05:04:0539.2119428.9702812.06ML2.6Simav (Kütahya)
2025-04-27 04:40:5537.3327826.6697217.75ML2.3Ege Denizi - [49.97 km] Didim (Aydın)
2025-04-27 04:21:5339.2419428.973338.34ML1.5Simav (Kütahya)
2025-04-27 04:18:4637.2336137.008897.0ML1.3Nurdağı (Gaziantep)
2025-04-27 04:06:4340.8861128.4416.45ML1.3Marmara Denizi - [14.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 03:46:3639.2255628.9594410.1ML0.9Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:35:3239.2566729.037787.0ML1.0Emet (Kütahya)
2025-04-27 03:24:2839.1530628.909727.02ML0.7Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:22:2039.1794428.934726.61ML0.6Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:13:4540.8372228.174726.97ML1.7Marmara Denizi - [23.19 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-27 03:12:4738.6941739.362227.09ML0.9Merkez (Elazığ)
2025-04-27 03:11:0038.5047233.090837.0ML0.8Cihanbeyli (Konya)
2025-04-27 03:09:3839.2163928.9838912.62ML1.5Simav (Kütahya)
2025-04-27 03:05:2138.0541737.241677.0ML1.9Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-04-27 03:04:3839.2355628.988619.94ML1.6Simav (Kütahya)
2025-04-27 02:45:5440.1744430.056397.0ML1.0Merkez (Bilecik)
2025-04-27 02:41:4837.8847226.960837.0ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.24 km] Menderes (İzmir)
2025-04-27 02:14:1239.1686128.936947.83ML1.0Simav (Kütahya)
2025-04-27 02:04:1137.3902826.694447.0ML2.2Ege Denizi - [46.96 km] Didim (Aydın)
2025-04-27 01:41:3239.2213928.9841711.74ML3.1Simav (Kütahya)
2025-04-27 01:40:5639.2122228.957227.0ML2.6Simav (Kütahya)
2025-04-27 01:09:2139.5877826.290835.54ML1.3Ayvacık (Çanakkale)
2025-04-27 01:02:5140.8461128.2805617.18ML1.2Marmara Denizi - [24.51 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 00:48:0340.8519428.326675.6ML1.3Marmara Denizi - [22.54 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 00:38:2638.2969438.293067.0ML1.2Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-27 00:35:3540.8427828.2863910.18ML2.2Marmara Denizi - [24.88 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-27 00:30:4640.8466728.3702810.22ML1.8Marmara Denizi - [21.01 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-27 00:28:4139.5236126.308337.08ML1.0Ayvacık (Çanakkale)
2025-04-27 00:16:1739.2086129.008339.51ML0.9Simav (Kütahya)
2025-04-27 00:07:54 38.05278 37.73806 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
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