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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28.06.2026 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:04:59  40.1942   31.8403        5.0      -.-  2.4  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       

07:35:42  37.8720   27.2610        5.2      -.-  1.7  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  

07:20:52  38.2193   37.7380       19.2      -.-  1.4  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

07:09:34  37.8958   27.2697        4.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  

06:17:31  37.8592   27.2467        4.8      -.-  1.7  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  

06:15:17  39.2180   28.9155       13.9      -.-  2.0  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:54:20  39.2055   28.9178       14.2      -.-  1.8  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                            

05:31:07  38.4563   38.7127        5.0      -.-  1.0  -.-   KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           

05:29:53  38.2540   38.7452       16.3      -.-  1.2  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

05:03:24  37.6270   29.4093        5.0      -.-  0.9  -.-   KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)                    

04:17:37  39.2167   28.0740        7.7      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:02:04  36.9860   29.0028        7.7      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

03:36:55  40.4663   29.2243        5.2      -.-  2.8  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         

02:35:37  36.6730   29.3403        5.0      -.-  2.2  -.-   ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)                          

02:02:03  40.8302   28.3167        5.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    

01:23:20  37.0483   27.8557       12.1      -.-  1.4  -.-   AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)                            

01:19:09  37.0743   27.8897       12.8      -.-  1.5  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            

00:19:29  38.2468   37.7585       11.6      -.-  1.7  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

00:10:08  37.9167   36.0838        8.3      -.-  1.8  -.-   GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)                        

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