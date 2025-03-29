Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Mart 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 29 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Mart'ta meydana gelen depremler...

29 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:28:22 -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

07:50:58 -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                     

07:10:45 -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                                     

06:44:03 -.-  1.7  -.-   ALIKOY-(ISPARTA)                               

06:19:45 -.-  1.9  -.-   YESILHISAR (KAYSERI)                           

06:16:32 -.-  1.9  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                      

06:09:16 -.-  2.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

05:46:18 -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                          

05:24:46 -.-  2.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                

05:00:48 -.-  1.7  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

04:43:21 -.-  2.3  -.-   NILUFER (BURSA)                                

04:16:48 -.-  1.8  -.-   ERMISLER-(VAN)                                 

04:14:59 -.-  1.6  -.-   ERMISLER-(VAN)                                 

04:14:19 -.-  1.9  -.-   ERMISLER-(VAN)                                 

04:02:44 -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

03:50:50 -.-  1.3  -.-   COLAKLI-(MALATYA)                              

02:30:33 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

02:05:57 -.-  1.9  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)      

00:57:03 -.-  1.7  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

00:19:45 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                     

23:56:08 -.-  1.4  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                   


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