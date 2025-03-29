Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:08

Güncelleme: 29.03.2025 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Mart'ta meydana gelen depremler...

29 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:28:22 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:50:58 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

07:10:45 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI

06:44:03 -.- 1.7 -.- ALIKOY-(ISPARTA)

06:19:45 -.- 1.9 -.- YESILHISAR (KAYSERI)

06:16:32 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

06:09:16 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:46:18 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:24:46 -.- 2.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

05:00:48 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:43:21 -.- 2.3 -.- NILUFER (BURSA)

04:16:48 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN)

04:14:59 -.- 1.6 -.- ERMISLER-(VAN)

04:14:19 -.- 1.9 -.- ERMISLER-(VAN)

04:02:44 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:50:50 -.- 1.3 -.- COLAKLI-(MALATYA)

02:30:33 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

02:05:57 -.- 1.9 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)

00:57:03 -.- 1.7 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:19:45 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

23:56:08 -.- 1.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)