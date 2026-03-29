Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

29.03.2026 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

29 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.29 08:43:33  38.1388   37.9482        0.0      -.-  1.5  -.-   KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2026.03.29 08:31:41  39.1458   28.2995       13.1      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.29 08:25:26  39.0977   28.2860       18.9      -.-  1.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.29 07:26:10  39.2547   29.0068       11.0      -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.29 07:25:31  39.3765   28.8645        5.4      -.-  1.4  -.-   RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    

2026.03.29 07:25:15  39.2182   29.0730        1.4      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.29 07:24:53  39.2455   29.0277       10.4      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.29 07:16:43  38.1943   26.8092        6.6      -.-  1.9  -.-   SEFERIHISAR (IZMIR)                               

2026.03.29 07:16:11  38.1260   37.6132       15.2      -.-  1.6  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2026.03.29 07:03:48  38.4245   38.0405        9.2      -.-  1.1  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          

2026.03.29 06:50:53  38.9057   26.4545        6.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.03.29 06:42:02  41.3103   43.8888        5.5      -.-  2.0  -.-   GURCISTAN                                         

2026.03.29 06:13:11  40.9450   31.6848        5.4      -.-  1.6  -.-   YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)                         

2026.03.29 06:06:37  39.9210   34.2162        5.1      -.-  1.9  -.-   CAMLIBEL-YERKOY (YOZGAT)                          

2026.03.29 05:43:41  39.2242   28.9885        3.7      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.29 05:37:02  40.5497   32.7352        5.3      -.-  1.2  -.-   EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)               

2026.03.29 05:20:17  39.4082   37.2743        8.0      -.-  1.5  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                        

2026.03.29 05:17:24  40.6338   36.7792        5.4      -.-  1.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.29 05:04:53  38.2333   37.2092       29.6      -.-  1.3  -.-   AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.03.29 04:51:33  39.2663   28.1613       19.5      -.-  0.9  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.29 04:40:55  39.2553   29.0077        5.4      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.29 04:15:22  39.2410   29.0435       12.4      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.29 04:14:56  36.7150   35.9312        5.4      -.-  2.0  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      

2026.03.29 04:03:44  38.6858   31.2668        7.7      -.-  1.4  -.-   ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             

2026.03.29 04:01:17  38.2105   38.1465        9.6      -.-  1.6  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        

2026.03.29 03:30:08  39.2528   29.0115       12.7      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.29 03:29:44  38.3240   38.6197       15.6      -.-  1.3  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              

2026.03.29 03:24:46  39.2530   29.0232        7.3      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.29 03:22:39  39.2337   29.0248        7.3      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.03.29 03:22:09  39.2103   29.0947        5.0      -.-  2.2  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          

2026.03.29 03:21:52  39.2433   29.0290        5.4      -.-  2.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.03.29 03:14:42  37.9685   36.5643        5.3      -.-  1.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

2026.03.29 02:57:45  38.2655   38.2745        7.3      -.-  1.2  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     

2026.03.29 02:52:20  39.2352   29.0212       10.2      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.29 02:46:16  37.0600   27.8672        9.3      -.-  1.5  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            

2026.03.29 02:00:13  38.3442   38.8023       18.7      -.-  1.2  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2026.03.29 01:49:56  38.0782   38.4642        4.8      -.-  1.2  -.-   HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)                       

2026.03.29 01:15:55  37.9833   38.1413        5.1      -.-  1.5  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2026.03.29 00:38:11  39.2187   28.1578       15.2      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.29 00:10:23  37.8848   26.9527        4.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)  

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu