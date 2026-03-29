AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
29 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.29 08:43:33 38.1388 37.9482 0.0 -.- 1.5 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.29 08:31:41 39.1458 28.2995 13.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.29 08:25:26 39.0977 28.2860 18.9 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.29 07:26:10 39.2547 29.0068 11.0 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.29 07:25:31 39.3765 28.8645 5.4 -.- 1.4 -.- RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2026.03.29 07:25:15 39.2182 29.0730 1.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.29 07:24:53 39.2455 29.0277 10.4 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.29 07:16:43 38.1943 26.8092 6.6 -.- 1.9 -.- SEFERIHISAR (IZMIR)
2026.03.29 07:16:11 38.1260 37.6132 15.2 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.29 07:03:48 38.4245 38.0405 9.2 -.- 1.1 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
2026.03.29 06:50:53 38.9057 26.4545 6.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.29 06:42:02 41.3103 43.8888 5.5 -.- 2.0 -.- GURCISTAN
2026.03.29 06:13:11 40.9450 31.6848 5.4 -.- 1.6 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
2026.03.29 06:06:37 39.9210 34.2162 5.1 -.- 1.9 -.- CAMLIBEL-YERKOY (YOZGAT)
2026.03.29 05:43:41 39.2242 28.9885 3.7 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.29 05:37:02 40.5497 32.7352 5.3 -.- 1.2 -.- EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
2026.03.29 05:20:17 39.4082 37.2743 8.0 -.- 1.5 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
2026.03.29 05:17:24 40.6338 36.7792 5.4 -.- 1.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.29 05:04:53 38.2333 37.2092 29.6 -.- 1.3 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.29 04:51:33 39.2663 28.1613 19.5 -.- 0.9 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.29 04:40:55 39.2553 29.0077 5.4 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.29 04:15:22 39.2410 29.0435 12.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.29 04:14:56 36.7150 35.9312 5.4 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2026.03.29 04:03:44 38.6858 31.2668 7.7 -.- 1.4 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
2026.03.29 04:01:17 38.2105 38.1465 9.6 -.- 1.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2026.03.29 03:30:08 39.2528 29.0115 12.7 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.29 03:29:44 38.3240 38.6197 15.6 -.- 1.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA)
2026.03.29 03:24:46 39.2530 29.0232 7.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.29 03:22:39 39.2337 29.0248 7.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.29 03:22:09 39.2103 29.0947 5.0 -.- 2.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.03.29 03:21:52 39.2433 29.0290 5.4 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.29 03:14:42 37.9685 36.5643 5.3 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.29 02:57:45 38.2655 38.2745 7.3 -.- 1.2 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2026.03.29 02:52:20 39.2352 29.0212 10.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.29 02:46:16 37.0600 27.8672 9.3 -.- 1.5 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)
2026.03.29 02:00:13 38.3442 38.8023 18.7 -.- 1.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2026.03.29 01:49:56 38.0782 38.4642 4.8 -.- 1.2 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.03.29 01:15:55 37.9833 38.1413 5.1 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.29 00:38:11 39.2187 28.1578 15.2 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.29 00:10:23 37.8848 26.9527 4.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)