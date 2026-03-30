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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.03.2026 09:25:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:05:48  39.3587   27.9993        5.5      -.-  1.3  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                

08:46:52  39.2233   28.1873        7.4      -.-  1.6  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:44:16  38.0113   37.5030       20.2      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)               

08:27:16  39.2405   28.0623        8.2      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:45:50  37.9427   38.1223       27.2      -.-  1.2  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                          

07:23:37  38.4445   39.0785        4.6      -.-  3.2  3.0   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                     

07:23:17  40.1965   26.9673       10.0      -.-  1.5  -.-   PASACAYI-BIGA (CANAKKALE)                   

06:57:05  36.2353   28.2182        5.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                     

06:50:47  38.0343   37.5395        4.9      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)               

06:28:15  37.6570   35.3840        5.0      -.-  1.5  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                      

06:11:27  38.7995   43.6167       11.4      -.-  2.2  -.-   KUSCU-MURADIYE (VAN)                        

06:07:58  39.1542   28.1720       16.4      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:50:43  38.1218   37.3685       19.6      -.-  1.2  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)              

05:20:36  39.1232   29.0732       19.0      -.-  1.1  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                       

05:08:24  38.9498   25.9128        7.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)           

04:56:16  37.6473   35.9153        4.9      -.-  2.2  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                      

04:20:59  37.7998   28.8450        4.7      -.-  3.7  3.6   DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI)                   

04:14:42  38.4058   38.8860        5.0      -.-  1.8  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                    

04:08:42  38.3863   38.7545       29.2      -.-  1.3  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                     

04:08:00  39.1935   28.9968       12.2      -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                     

04:06:00  38.7922   26.4958        9.7      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                  

04:03:45  38.8143   26.5107        8.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                  

03:58:08  38.0270   36.6205        5.3      -.-  1.6  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

03:44:03  39.1992   28.0652       11.5      -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:41:56  37.9347   27.9178       13.6      -.-  1.0  -.-   YUKARIKAYACIK-(AYDIN)                       

02:58:49  38.1767   38.1275        6.7      -.-  1.7  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                  

02:40:08  37.8553   27.8837        4.7      -.-  1.2  -.-   YILMAZKOY-(AYDIN)                           

02:25:58  39.1758   28.1720       10.3      -.-  0.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:13:08  39.1537   28.1178       12.0      -.-  0.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:07:02  40.7100   32.8003        6.9      -.-  2.7  -.-   KISAC-CERKES (CANKIRI)                      

01:59:13  39.6585   38.7632        6.6      -.-  1.7  -.-   SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)                  

01:49:33  39.2335   28.1207        9.3      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:12:12  40.9000   31.6373        9.5      -.-  1.2  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                  

01:04:19  37.0627   28.3743        8.8      -.-  1.8  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                          

00:42:48  39.2160   28.1485        9.9      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

00:11:38  37.0772   28.3710        6.8      -.-  2.0  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                       

00:07:36  37.9587   36.5678       10.0      -.-  1.7  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                   

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler