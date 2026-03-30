AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
30 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:05:48 39.3587 27.9993 5.5 -.- 1.3 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
08:46:52 39.2233 28.1873 7.4 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:44:16 38.0113 37.5030 20.2 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
08:27:16 39.2405 28.0623 8.2 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:45:50 37.9427 38.1223 27.2 -.- 1.2 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)
07:23:37 38.4445 39.0785 4.6 -.- 3.2 3.0 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
07:23:17 40.1965 26.9673 10.0 -.- 1.5 -.- PASACAYI-BIGA (CANAKKALE)
06:57:05 36.2353 28.2182 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:50:47 38.0343 37.5395 4.9 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:28:15 37.6570 35.3840 5.0 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
06:11:27 38.7995 43.6167 11.4 -.- 2.2 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN)
06:07:58 39.1542 28.1720 16.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:43 38.1218 37.3685 19.6 -.- 1.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:20:36 39.1232 29.0732 19.0 -.- 1.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
05:08:24 38.9498 25.9128 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:56:16 37.6473 35.9153 4.9 -.- 2.2 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
04:20:59 37.7998 28.8450 4.7 -.- 3.7 3.6 DEMIRLI-BABADAG (DENIZLI)
04:14:42 38.4058 38.8860 5.0 -.- 1.8 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
04:08:42 38.3863 38.7545 29.2 -.- 1.3 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)
04:08:00 39.1935 28.9968 12.2 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:06:00 38.7922 26.4958 9.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
04:03:45 38.8143 26.5107 8.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
03:58:08 38.0270 36.6205 5.3 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:44:03 39.1992 28.0652 11.5 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:56 37.9347 27.9178 13.6 -.- 1.0 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN)
02:58:49 38.1767 38.1275 6.7 -.- 1.7 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
02:40:08 37.8553 27.8837 4.7 -.- 1.2 -.- YILMAZKOY-(AYDIN)
02:25:58 39.1758 28.1720 10.3 -.- 0.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:08 39.1537 28.1178 12.0 -.- 0.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:07:02 40.7100 32.8003 6.9 -.- 2.7 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)
01:59:13 39.6585 38.7632 6.6 -.- 1.7 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)
01:49:33 39.2335 28.1207 9.3 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:12:12 40.9000 31.6373 9.5 -.- 1.2 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
01:04:19 37.0627 28.3743 8.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
00:42:48 39.2160 28.1485 9.9 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:38 37.0772 28.3710 6.8 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
00:07:36 37.9587 36.5678 10.0 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)