AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
30 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.04.30 07:25:01 39.1030 28.3023 12.9 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.30 07:10:12 38.2688 38.5667 7.3 -.- 2.0 -.- TANISIK-(MALATYA)
2026.04.30 07:04:31 39.2347 29.0240 10.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.30 06:32:28 38.6973 29.0147 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(USAK)
2026.04.30 06:10:26 39.3952 26.2182 14.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.04.30 05:47:21 36.6938 25.7805 2.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2026.04.30 05:37:49 38.4297 37.4682 2.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2026.04.30 05:29:01 38.4683 31.8292 6.8 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
2026.04.30 05:28:03 38.4368 37.4583 8.4 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2026.04.30 05:23:17 36.6892 25.7307 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2026.04.30 05:11:46 40.8342 31.5842 10.0 -.- 1.0 -.- KOZLU-(BOLU)
2026.04.30 05:09:23 37.8517 36.4753 7.1 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2026.04.30 04:45:49 38.4817 37.5050 4.6 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2026.04.30 03:54:44 36.8805 29.1423 10.6 -.- 1.0 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.04.30 03:39:43 38.0060 31.0007 13.2 -.- 1.5 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
2026.04.30 03:30:08 41.0175 43.1598 24.2 -.- 1.4 -.- GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)
2026.04.30 03:27:57 37.1328 27.5795 6.5 -.- 1.6 -.- GUVERCINLIK-BODRUM (MUGLA)
2026.04.30 03:25:43 39.7568 38.8960 24.8 -.- 1.3 -.- YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2026.04.30 03:18:57 39.0497 41.3405 18.1 -.- 1.4 -.- KAYGINTAS-VARTO (MUS)
2026.04.30 03:17:57 39.0968 27.8547 10.4 -.- 0.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
2026.04.30 03:08:04 40.7755 31.3695 3.6 -.- 1.4 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
2026.04.30 03:01:02 40.3188 43.3017 5.0 -.- 2.3 -.- SORKUNLU-DIGOR (KARS)
2026.04.30 02:46:44 39.4388 37.3418 5.0 -.- 1.7 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
2026.04.30 02:37:20 38.1223 37.1450 6.9 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.30 02:30:53 37.0975 27.6333 5.3 -.- 1.2 -.- SAZKOY-BODRUM (MUGLA)
2026.04.30 02:21:29 36.6112 25.6027 4.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.04.30 02:20:14 36.6082 25.7052 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2026.04.30 02:17:49 37.7305 36.2590 6.6 -.- 1.6 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.30 02:10:19 34.7560 32.5258 13.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2026.04.30 01:57:34 42.5293 26.4615 3.8 -.- 1.8 -.- BULGARISTAN
2026.04.30 01:28:39 36.8973 29.1392 16.5 -.- 1.1 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.04.30 01:24:19 36.3248 29.4872 32.2 -.- 2.2 -.- IKIZCE-KAS (ANTALYA)
2026.04.30 01:24:18 39.1108 41.8747 15.5 -.- 1.6 -.- MESEICI-BULANIK (MUS)
2026.04.30 01:06:18 38.8628 26.6853 11.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.04.30 01:02:33 41.1297 43.9793 5.5 -.- 1.4 -.- ERMENISTAN
2026.04.30 00:59:14 36.9103 29.1168 8.4 -.- 1.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.04.30 00:40:40 39.2247 28.1598 3.9 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.30 00:16:04 35.2078 26.0770 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)