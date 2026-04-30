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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

30.04.2026 09:33:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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30 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.30 07:25:01  39.1030   28.3023       12.9      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.30 07:10:12  38.2688   38.5667        7.3      -.-  2.0  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

2026.04.30 07:04:31  39.2347   29.0240       10.8      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.30 06:32:28  38.6973   29.0147       14.8      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-(USAK)                                    

2026.04.30 06:10:26  39.3952   26.2182       14.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.04.30 05:47:21  36.6938   25.7805        2.6      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.30 05:37:49  38.4297   37.4682        2.8      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2026.04.30 05:29:01  38.4683   31.8292        6.8      -.-  1.1  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             

2026.04.30 05:28:03  38.4368   37.4583        8.4      -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2026.04.30 05:23:17  36.6892   25.7307        4.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.30 05:11:46  40.8342   31.5842       10.0      -.-  1.0  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      

2026.04.30 05:09:23  37.8517   36.4753        7.1      -.-  2.1  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

2026.04.30 04:45:49  38.4817   37.5050        4.6      -.-  1.7  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2026.04.30 03:54:44  36.8805   29.1423       10.6      -.-  1.0  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.04.30 03:39:43  38.0060   31.0007       13.2      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)                      

2026.04.30 03:30:08  41.0175   43.1598       24.2      -.-  1.4  -.-   GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)                       

2026.04.30 03:27:57  37.1328   27.5795        6.5      -.-  1.6  -.-   GUVERCINLIK-BODRUM (MUGLA)                        

2026.04.30 03:25:43  39.7568   38.8960       24.8      -.-  1.3  -.-   YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN)                    

2026.04.30 03:18:57  39.0497   41.3405       18.1      -.-  1.4  -.-   KAYGINTAS-VARTO (MUS)                             

2026.04.30 03:17:57  39.0968   27.8547       10.4      -.-  0.6  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         

2026.04.30 03:08:04  40.7755   31.3695        3.6      -.-  1.4  -.-   DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)                 

2026.04.30 03:01:02  40.3188   43.3017        5.0      -.-  2.3  -.-   SORKUNLU-DIGOR (KARS)                             

2026.04.30 02:46:44  39.4388   37.3418        5.0      -.-  1.7  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     

2026.04.30 02:37:20  38.1223   37.1450        6.9      -.-  1.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.04.30 02:30:53  37.0975   27.6333        5.3      -.-  1.2  -.-   SAZKOY-BODRUM (MUGLA)                             

2026.04.30 02:21:29  36.6112   25.6027        4.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.30 02:20:14  36.6082   25.7052        5.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.30 02:17:49  37.7305   36.2590        6.6      -.-  1.6  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.04.30 02:10:19  34.7560   32.5258       13.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2026.04.30 01:57:34  42.5293   26.4615        3.8      -.-  1.8  -.-   BULGARISTAN                                       

2026.04.30 01:28:39  36.8973   29.1392       16.5      -.-  1.1  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.04.30 01:24:19  36.3248   29.4872       32.2      -.-  2.2  -.-   IKIZCE-KAS (ANTALYA)                              

2026.04.30 01:24:18  39.1108   41.8747       15.5      -.-  1.6  -.-   MESEICI-BULANIK (MUS)                             

2026.04.30 01:06:18  38.8628   26.6853       11.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.04.30 01:02:33  41.1297   43.9793        5.5      -.-  1.4  -.-   ERMENISTAN                                        

2026.04.30 00:59:14  36.9103   29.1168        8.4      -.-  1.8  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.04.30 00:40:40  39.2247   28.1598        3.9      -.-  1.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.30 00:16:04  35.2078   26.0770        5.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)        

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