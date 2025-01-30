Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Ocak 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Ocak'ta meydana gelen depremler...
30 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:14:48 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:10:27 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:52:43 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:40:50 -.- 1.7 -.- ORENLI-BERGAMA (IZMIR)
06:30:06 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:53:21 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
05:33:05 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
05:16:43 -.- 1.8 -.- SUVATLI-(HATAY)
04:37:42 -.- 3.2 3.3 KOS ADASI (AKDENIZ)
04:34:01 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:04:43 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
03:19:53 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:25:07 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:13:55 -.- 1.5 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
02:10:49 -.- 1.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)
02:05:42 -.- 2.1 -.- MUSAKOY-(AMASYA)
01:30:30 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)
01:13:35 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
00:53:11 -.- 1.7 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA)
00:26:30 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA)
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