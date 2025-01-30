Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Ocak 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 08:51

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Ocak'ta meydana gelen depremler...

30 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:14:48   -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                        

07:10:27   -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                        

06:52:43   -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                        

06:40:50    -.-  1.7  -.-   ORENLI-BERGAMA (IZMIR)                         

06:30:06     -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                     

05:53:21     -.-  1.4  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                  

05:33:05    -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                        

05:16:43   -.-  1.8  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                

04:37:42    -.-  3.2  3.3   KOS ADASI (AKDENIZ)                            

04:34:01   -.-  1.5  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

04:04:43  -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

03:19:53  -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                        

02:25:07   -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                        

02:13:55    -.-  1.5  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                        

02:10:49   -.-  1.4  -.-   KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)                      

02:05:42    -.-  2.1  -.-   MUSAKOY-(AMASYA)                               

01:30:30   -.-  1.4  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                         

01:13:35   -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                     

00:53:11    -.-  1.7  -.-   DAGYENICE-NILUFER (BURSA)                      

00:26:30   -.-  1.9  -.-   NILUFER (BURSA)                               


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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