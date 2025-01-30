Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 30.01.2025 - 08:51

Güncelleme: 30.01.2025 - 08:51

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Ocak'ta meydana gelen depremler...

30 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:14:48 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

07:10:27 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

06:52:43 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

06:40:50 -.- 1.7 -.- ORENLI-BERGAMA (IZMIR)

06:30:06 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

05:53:21 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)

05:33:05 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:16:43 -.- 1.8 -.- SUVATLI-(HATAY)

04:37:42 -.- 3.2 3.3 KOS ADASI (AKDENIZ)

04:34:01 -.- 1.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:04:43 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

03:19:53 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

02:25:07 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

02:13:55 -.- 1.5 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)

02:10:49 -.- 1.4 -.- KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN)

02:05:42 -.- 2.1 -.- MUSAKOY-(AMASYA)

01:30:30 -.- 1.4 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA)

01:13:35 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

00:53:11 -.- 1.7 -.- DAGYENICE-NILUFER (BURSA)

00:26:30 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA)