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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

31.03.2026 09:22:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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31 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.31 08:54:07  38.2503   37.7302       17.6      -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

2026.03.31 08:42:05  39.2427   29.0187       10.8      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.31 07:52:33  39.2405   29.0128        9.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.31 07:37:48  38.5317   40.2957        9.1      -.-  2.2  -.-   CAYBASI-GENC (BINGOL)                             

2026.03.31 07:32:36  38.2783   39.4355        8.1      -.-  1.9  -.-   POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                    

2026.03.31 06:49:47  36.3115   36.3813        3.6      -.-  1.8  -.-   KURTULUS-REYHANLI (HATAY)                         

2026.03.31 06:48:31  38.2635   38.7860       19.9      -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.03.31 06:25:26  39.0870   28.1373       13.5      -.-  1.6  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          

2026.03.31 06:18:40  39.1543   28.2442        8.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.31 06:01:58  38.4452   39.3482        5.2      -.-  1.9  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  

2026.03.31 05:43:38  38.0143   37.7040        4.3      -.-  1.4  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2026.03.31 05:40:53  38.0367   37.7017        6.6      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2026.03.31 05:34:28  39.2390   28.9765       14.2      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.31 05:26:35  39.2312   28.0678       14.8      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.31 05:20:14  39.2025   40.4595        5.0      -.-  1.9  -.-   KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL)                         

2026.03.31 05:05:23  39.1865   28.1895       11.5      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.31 04:59:16  39.1723   28.2192        9.1      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.31 04:56:10  39.1447   28.2195       10.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.31 04:54:25  38.0068   37.7145        5.8      -.-  1.2  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2026.03.31 04:27:01  39.2380   28.9793       10.6      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.31 04:12:48  37.9810   36.2272        5.0      -.-  1.3  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.03.31 04:10:47  39.2192   28.9708       12.8      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.31 04:03:28  37.6918   35.3828        5.4      -.-  1.5  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2026.03.31 03:33:13  40.3140   35.3415        2.9      -.-  1.4  -.-   SENEMOGLU-ORTAKOY (CORUM)                         

2026.03.31 03:20:00  37.0920   28.0065       11.2      -.-  1.5  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                               

2026.03.31 03:17:29  39.0977   28.2877       12.7      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.31 03:06:25  39.0990   28.3483        7.8      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.03.31 02:47:15  40.8583   31.7828        5.4      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENBELI-(BOLU)                               

2026.03.31 02:36:22  37.0830   28.6755       11.1      -.-  1.4  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             

2026.03.31 02:27:21  38.0955   36.5233        5.0      -.-  1.7  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2026.03.31 01:48:19  39.2315   29.0208        9.9      -.-  2.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.31 01:04:35  34.7568   33.8420       23.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

2026.03.31 00:55:22  38.0517   37.4162        5.0      -.-  1.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2026.03.31 00:20:16  39.2023   28.1057       11.7      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.31 00:14:43  38.4617   39.3625        5.0      -.-  2.6  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 

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