AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mart 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
31 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.31 08:54:07 38.2503 37.7302 17.6 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2026.03.31 08:42:05 39.2427 29.0187 10.8 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.31 07:52:33 39.2405 29.0128 9.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.31 07:37:48 38.5317 40.2957 9.1 -.- 2.2 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL)
2026.03.31 07:32:36 38.2783 39.4355 8.1 -.- 1.9 -.- POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)
2026.03.31 06:49:47 36.3115 36.3813 3.6 -.- 1.8 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY)
2026.03.31 06:48:31 38.2635 38.7860 19.9 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2026.03.31 06:25:26 39.0870 28.1373 13.5 -.- 1.6 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
2026.03.31 06:18:40 39.1543 28.2442 8.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 06:01:58 38.4452 39.3482 5.2 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2026.03.31 05:43:38 38.0143 37.7040 4.3 -.- 1.4 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.31 05:40:53 38.0367 37.7017 6.6 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.31 05:34:28 39.2390 28.9765 14.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.31 05:26:35 39.2312 28.0678 14.8 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 05:20:14 39.2025 40.4595 5.0 -.- 1.9 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL)
2026.03.31 05:05:23 39.1865 28.1895 11.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 04:59:16 39.1723 28.2192 9.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 04:56:10 39.1447 28.2195 10.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 04:54:25 38.0068 37.7145 5.8 -.- 1.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.31 04:27:01 39.2380 28.9793 10.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.31 04:12:48 37.9810 36.2272 5.0 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.31 04:10:47 39.2192 28.9708 12.8 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.31 04:03:28 37.6918 35.3828 5.4 -.- 1.5 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.03.31 03:33:13 40.3140 35.3415 2.9 -.- 1.4 -.- SENEMOGLU-ORTAKOY (CORUM)
2026.03.31 03:20:00 37.0920 28.0065 11.2 -.- 1.5 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
2026.03.31 03:17:29 39.0977 28.2877 12.7 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 03:06:25 39.0990 28.3483 7.8 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.31 02:47:15 40.8583 31.7828 5.4 -.- 1.9 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)
2026.03.31 02:36:22 37.0830 28.6755 11.1 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2026.03.31 02:27:21 38.0955 36.5233 5.0 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.31 01:48:19 39.2315 29.0208 9.9 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.31 01:04:35 34.7568 33.8420 23.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2026.03.31 00:55:22 38.0517 37.4162 5.0 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.31 00:20:16 39.2023 28.1057 11.7 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.31 00:14:43 38.4617 39.3625 5.0 -.- 2.6 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)