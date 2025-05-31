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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

31.05.2025 08:57:00
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Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? Son dakika depremler! 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mayıs 2025  Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

31 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:22:35   1.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                             

07:08:26   2.1  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                        

06:21:44   1.1  -.-   YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA)                   

06:12:24   1.6  -.-   AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

06:06:25   1.4  -.-   CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)                       

05:39:50    2.0  -.-   CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      

05:37:45   2.8  -.-   IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)                         

05:34:04  -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

05:31:18   -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

05:08:24   -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

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