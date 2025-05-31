Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 31 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

31 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:22:35 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

07:08:26 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

06:21:44 1.1 -.- YILDIRIMAYDOGAN-CUBUK (ANKARA)

06:12:24 1.6 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:06:25 1.4 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)

05:39:50 2.0 -.- CINARCIK-TAVSANLI (KUTAHYA)

05:37:45 2.8 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)

05:34:04 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:31:18 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

05:08:24 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)