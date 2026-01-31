AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ocak 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

31 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.31 09:09:34 -.- 1.9 -.- SENKOY-KAHTA (ADIYAMAN)

2026.01.31 08:54:56 -.- 1.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2026.01.31 08:22:24 -.- 3.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2026.01.31 08:05:05 -.- 2.1 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)

2026.01.31 07:46:52 -.- 0.8 -.- NILUFER (BURSA)

2026.01.31 07:17:30 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.31 07:08:43 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)