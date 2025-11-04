Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 4 Kasım 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.04 09:31:05  39.1633   28.9522       17.3      -.-  1.4  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel

2025.11.04 09:27:09  38.6480   30.9800        5.0      -.-  1.2  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2025.11.04 09:21:12  39.0320   28.7033        5.0      -.-  1.5  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                        İlksel

2025.11.04 09:12:44  39.1290   28.1277       13.0      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 09:12:00  39.1712   28.1382       17.5      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 09:09:09  39.1252   28.0833       17.3      -.-  1.4  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2025.11.04 09:04:53  39.2498   28.1273       13.6      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 09:03:34  39.4988   27.9188        8.5      -.-  1.5  -.-   SELIMIYE-(BALIKESIR)                              İlksel

2025.11.04 08:56:27  38.9207   41.5600        5.8      -.-  2.6  -.-   SERINOVA-(MUS)                                    İlksel

2025.11.04 08:48:51  39.1802   28.2553        9.9      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 08:48:34  39.2007   28.2257       17.9      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 08:37:12  39.1930   28.2373        8.1      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 08:31:21  37.1990   30.6233        6.7      -.-  3.2  3.2   KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)                  İlksel

2025.11.04 08:28:18  39.1953   28.2285       14.1      -.-  2.0  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 08:22:18  39.1807   28.1590       10.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 08:19:53  39.1872   28.1852        8.0      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 07:48:19  39.1703   28.2990        9.8      -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 07:39:46  39.2410   28.1137        9.9      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 07:38:06  39.2058   28.2093       10.7      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 07:34:02  39.1778   28.1728        7.7      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 07:25:22  39.1817   28.2915        9.0      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 07:22:34  39.1597   28.2065       10.8      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 07:18:25  39.1413   28.2828       13.3      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 07:11:25  37.1498   36.1395        8.2      -.-  1.7  -.-   KIRMITLI-(OSMANIYE)                               İlksel

2025.11.04 07:11:22  39.1680   28.1805        8.4      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 07:00:57  39.1570   28.2227       12.2      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 06:59:59  39.1147   28.3993       21.4      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel

2025.11.04 06:58:38  39.1780   28.3337       12.9      -.-  2.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 06:57:29  39.1833   28.3212       10.2      -.-  2.8  2.6   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 06:55:48  39.1647   28.1255       14.7      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 06:55:02  39.1928   28.1485       12.3      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 06:53:32  36.3425   34.0177        9.7      -.-  2.9  -.-   SOKUN-SILIFKE (MERSIN)                            İlksel

2025.11.04 06:52:13  39.1127   28.3210       16.7      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 06:51:26  39.1438   28.2818        5.0      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 06:43:43  39.0825   28.3788       25.7      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel

2025.11.04 06:36:26  39.1268   28.2787       11.5      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 06:28:42  36.4607   36.2515        5.0      -.-  1.3  -.-   CAKALLI-BELEN (HATAY)                             İlksel

2025.11.04 06:28:13  39.1752   28.3193        9.6      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 06:25:51  39.1027   27.8647        4.8      -.-  1.5  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel

2025.11.04 06:21:38  39.1430   28.2957       11.6      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 06:20:01  39.2050   28.0768       13.0      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.11.04 06:19:41  39.0538   28.2315       12.8      -.-  2.1  -.-   DUTLUCA-GORDES (MANISA)                           İlksel

2025.11.04 06:16:20  39.2260   28.2015       11.3      -.-  1.4  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 06:14:28  39.1617   28.2552       10.2      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 06:05:30  39.1933   28.1510        9.5      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 06:03:38  39.1950   28.1615        8.0      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 06:02:18  39.1995   28.2193        7.4      -.-  2.0  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 05:54:40  39.1927   28.1632        8.1      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 05:45:51  39.1620   28.3372        8.0      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 05:43:43  39.1780   28.3162       11.0      -.-  2.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 05:42:16  39.1677   28.2703       10.1      -.-  1.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 05:39:51  38.1955   38.4812        8.0      -.-  2.1  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2025.11.04 05:32:04  39.1788   28.1105        8.7      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 05:28:58  39.1698   28.3293       11.5      -.-  1.9  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 05:26:21  39.2010   28.1502        7.7      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 05:23:10  39.2608   28.9822       12.9      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.11.04 05:21:12  39.1785   28.1590        9.4      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 05:20:03  39.0643   28.0392       15.6      -.-  1.4  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2025.11.04 05:19:46  39.1455   28.2988        9.8      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 05:18:02  38.6472   26.6275       13.2      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.11.04 05:16:32  39.1455   28.1282        9.5      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 05:13:36  39.1743   28.1803        9.4      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 05:11:27  39.1768   28.1585       10.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 04:53:16  39.1227   28.2867        9.6      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 04:52:19  38.9812   28.3540        4.5      -.-  1.5  -.-   KIZILDAM-GORDES (MANISA)                          İlksel

2025.11.04 04:47:33  39.1997   28.1522       12.7      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 04:45:45  39.1482   28.3138       11.9      -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 04:37:23  39.1532   28.1302        9.2      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 04:33:15  39.1535   28.2675        9.9      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 04:30:30  39.1537   28.3110       13.8      -.-  2.5  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 04:28:40  38.8808   26.8673        5.4      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.11.04 04:12:28  39.1397   28.2912       12.4      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 04:09:24  39.2088   28.0925        8.0      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.11.04 04:05:28  39.1537   28.3120       12.7      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 04:03:27  39.1260   28.3198       13.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 04:00:36  37.5907   35.8310        5.4      -.-  1.7  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2025.11.04 03:52:15  39.1578   28.2423       13.6      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 03:48:31  39.1433   28.3210       10.5      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 03:43:35  39.1595   28.1000       13.9      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 03:37:46  39.1835   28.1840       10.2      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 03:26:49  39.1870   28.2063        7.5      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 03:22:44  39.2067   28.1117        7.3      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.11.04 03:21:38  39.1433   28.1295       13.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 03:20:09  39.1545   28.1927        8.9      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 03:18:59  39.1582   28.2923       11.0      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 03:15:08  39.1792   28.3115        7.6      -.-  1.4  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 03:12:13  39.1687   28.2413        9.2      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 03:04:49  39.1745   28.2158       10.2      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 03:03:34  39.1833   28.1502        9.9      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 03:00:45  39.1920   28.2002        9.2      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 02:55:41  39.1667   28.1358        8.8      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 02:49:47  39.1718   28.3043        8.8      -.-  2.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 02:47:06  39.2762   28.0920       11.1      -.-  1.7  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 02:46:26  39.2247   40.3897        4.0      -.-  1.8  -.-   GOKCELI-ADAKLI (BINGOL)                           İlksel

2025.11.04 02:44:59  39.1253   28.1213       15.4      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 02:40:44  39.1587   28.2213        9.9      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 02:34:18  39.1575   28.1077       14.1      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 02:30:11  39.6825   39.8962        3.2      -.-  2.0  -.-   PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN)                     İlksel

2025.11.04 02:24:31  39.1695   28.3452        5.3      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 02:24:01  39.1813   28.1233       14.9      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 02:23:01  39.2092   28.1593        8.1      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 02:16:39  39.1563   28.1955       11.2      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 02:08:34  39.1900   28.2493       11.6      -.-  3.0  2.8   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 02:07:13  39.1747   28.1477        7.5      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 02:05:07  39.1442   28.1545        9.5      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 02:00:57  39.1640   28.3805        8.3      -.-  1.5  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel

2025.11.04 01:54:09  39.1347   28.3005       10.9      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 01:51:06  39.2030   28.1687        7.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 01:44:10  38.1483   36.6308        5.3      -.-  1.9  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.11.04 01:44:04  39.1623   28.2155        9.3      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 01:43:24  39.1188   28.1975       12.7      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 01:40:39  39.1697   28.1752        8.7      -.-  2.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 01:34:15  39.1800   28.3015       15.9      -.-  1.8  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 01:27:45  39.1467   28.2637        8.4      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 01:22:38  39.1702   28.1912       12.1      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 01:18:28  39.1712   28.2700       11.2      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 01:16:03  39.0547   28.0392       24.8      -.-  1.2  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2025.11.04 01:15:32  39.1852   28.3003        8.2      -.-  1.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 01:13:11  39.1883   28.1022       11.6      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.11.04 01:10:28  39.2007   28.1622        8.3      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 01:08:29  39.1888   28.3318        9.2      -.-  1.3  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 01:05:04  39.1843   28.1573        4.7      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 00:57:37  39.1637   28.2980       10.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.11.04 00:51:45  39.1710   28.1468        9.6      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.11.04 00:50:10  39.2120   28.1740       10.4      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 00:44:46  39.1608   28.2398        9.5      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 00:42:22  39.1978   28.1312        9.4      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 00:41:29  39.1918   28.1472        9.9      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 00:37:39  39.1715   28.3122        8.9      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.11.04 00:35:05  39.3998   39.1075        5.0      -.-  2.6  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                        İlksel

2025.11.04 00:32:08  40.7820   27.9565        4.5      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2025.11.04 00:27:30  39.1538   28.2700       11.5      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 00:20:40  39.1290   33.2592        5.4      -.-  1.4  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel

2025.11.04 00:18:23  39.7532   32.2870        5.0      -.-  1.8  -.-   POYRAZ-POLATLI (ANKARA)                           İlksel

2025.11.04 00:13:49  39.1645   28.2203       14.1      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 00:11:01  36.5273   28.7265       19.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.11.04 00:08:06  38.9387   26.7845        9.4      -.-  1.5  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel

2025.11.04 00:06:46  39.1895   28.1822        9.7      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.11.04 00:04:49  39.2257   28.0777       11.4      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.11.04 00:03:24  39.1887   28.1680       10.4      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)           İlksel

