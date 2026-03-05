AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
5 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.05 08:50:29 37.9382 36.6782 7.1 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.05 07:58:08 37.0758 28.3187 7.3 -.- 2.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2026.03.05 07:33:45 37.1462 36.6365 5.0 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)
2026.03.05 07:17:14 40.8715 31.7622 5.5 -.- 2.0 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)
2026.03.05 07:15:47 39.0935 27.8187 10.8 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2026.03.05 06:55:49 39.0457 28.3012 14.7 -.- 1.0 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)
2026.03.05 06:54:41 40.7847 31.5347 5.5 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2026.03.05 06:47:50 39.2328 28.9963 12.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.05 06:45:34 40.8330 31.6775 11.3 -.- 1.5 -.- GOLCUK-(BOLU)
2026.03.05 06:30:34 39.2085 28.0942 7.3 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.05 06:25:10 37.2772 27.8503 2.7 -.- 1.3 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
2026.03.05 06:14:12 37.2637 27.8542 1.7 -.- 1.2 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
2026.03.05 06:12:39 37.2528 27.8513 2.9 -.- 1.7 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
2026.03.05 06:11:09 40.7597 27.3805 13.9 -.- 0.7 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
2026.03.05 05:59:58 37.2682 27.8618 5.0 -.- 1.1 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
2026.03.05 05:55:06 38.2960 26.5100 6.3 -.- 1.6 -.- NOHUTALAN-URLA (IZMIR)
2026.03.05 05:36:36 39.1695 28.2632 11.9 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.05 05:11:47 37.6795 36.5090 5.6 -.- 1.8 -.- KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.05 05:06:39 39.2682 28.9715 6.0 -.- 2.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.05 05:05:29 39.2768 29.0117 6.5 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.05 04:30:38 37.4205 36.9230 5.0 -.- 1.6 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.03.05 04:21:59 38.1375 25.9363 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2026.03.05 04:11:16 38.1182 25.9703 13.9 -.- 3.9 4.0 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2026.03.05 03:34:14 39.4087 28.0197 5.0 -.- 1.4 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.03.05 03:10:47 39.2145 28.0807 10.5 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.05 03:00:00 39.0732 28.3622 10.7 -.- 1.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.05 02:58:36 39.2153 27.9292 10.3 -.- 1.1 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.03.05 02:54:53 39.2205 27.9382 8.7 -.- 2.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
2026.03.05 02:25:15 39.1508 29.0077 5.0 -.- 1.6 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.05 02:24:36 38.6585 26.5163 5.3 -.- 1.7 -.- KARABURUN (IZMIR)
2026.03.05 02:13:20 40.7827 27.9002 9.6 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
2026.03.05 02:02:06 37.9577 36.6138 8.3 -.- 2.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.05 01:40:37 38.1425 30.0367 1.1 -.- 1.2 -.- YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2026.03.05 01:29:27 40.5457 33.5085 6.9 -.- 1.5 -.- ELDIVAN (CANKIRI)
2026.03.05 01:27:13 40.1468 23.2770 10.2 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN
2026.03.05 01:19:06 39.1535 28.2980 11.1 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.05 00:37:04 39.1208 28.1737 5.4 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.05 00:29:21 38.2313 30.7707 16.8 -.- 0.7 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
2026.03.05 00:26:47 40.6078 29.3947 22.6 -.- 1.1 -.- DEREKOY-CIFTLIKKOY (YALOVA)