Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.03.2026 09:22:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.05 08:50:29  37.9382   36.6782        7.1      -.-  1.6  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

2026.03.05 07:58:08  37.0758   28.3187        7.3      -.-  2.4  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                

2026.03.05 07:33:45  37.1462   36.6365        5.0      -.-  2.7  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           

2026.03.05 07:17:14  40.8715   31.7622        5.5      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENBELI-(BOLU)                               

2026.03.05 07:15:47  39.0935   27.8187       10.8      -.-  2.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        

2026.03.05 06:55:49  39.0457   28.3012       14.7      -.-  1.0  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             

2026.03.05 06:54:41  40.7847   31.5347        5.5      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  

2026.03.05 06:47:50  39.2328   28.9963       12.1      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.05 06:45:34  40.8330   31.6775       11.3      -.-  1.5  -.-   GOLCUK-(BOLU)                                     

2026.03.05 06:30:34  39.2085   28.0942        7.3      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.05 06:25:10  37.2772   27.8503        2.7      -.-  1.3  -.-   KALINAGIL-MILAS (MUGLA)                           

2026.03.05 06:14:12  37.2637   27.8542        1.7      -.-  1.2  -.-   KALINAGIL-MILAS (MUGLA)                           

2026.03.05 06:12:39  37.2528   27.8513        2.9      -.-  1.7  -.-   KALINAGIL-MILAS (MUGLA)                           

2026.03.05 06:11:09  40.7597   27.3805       13.9      -.-  0.7  -.-   GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                         

2026.03.05 05:59:58  37.2682   27.8618        5.0      -.-  1.1  -.-   KALINAGIL-MILAS (MUGLA)                           

2026.03.05 05:55:06  38.2960   26.5100        6.3      -.-  1.6  -.-   NOHUTALAN-URLA (IZMIR)                            

2026.03.05 05:36:36  39.1695   28.2632       11.9      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.05 05:11:47  37.6795   36.5090        5.6      -.-  1.8  -.-   KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)               

2026.03.05 05:06:39  39.2682   28.9715        6.0      -.-  2.0  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.03.05 05:05:29  39.2768   29.0117        6.5      -.-  1.7  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.05 04:30:38  37.4205   36.9230        5.0      -.-  1.6  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

2026.03.05 04:21:59  38.1375   25.9363        5.0      -.-  2.4  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

2026.03.05 04:11:16  38.1182   25.9703       13.9      -.-  3.9  4.0   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

2026.03.05 03:34:14  39.4087   28.0197        5.0      -.-  1.4  -.-   BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

2026.03.05 03:10:47  39.2145   28.0807       10.5      -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.05 03:00:00  39.0732   28.3622       10.7      -.-  1.0  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.03.05 02:58:36  39.2153   27.9292       10.3      -.-  1.1  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                          

2026.03.05 02:54:53  39.2205   27.9382        8.7      -.-  2.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           

2026.03.05 02:25:15  39.1508   29.0077        5.0      -.-  1.6  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     

2026.03.05 02:24:36  38.6585   26.5163        5.3      -.-  1.7  -.-   KARABURUN (IZMIR)                                 

2026.03.05 02:13:20  40.7827   27.9002        9.6      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.03.05 02:02:06  37.9577   36.6138        8.3      -.-  2.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

2026.03.05 01:40:37  38.1425   30.0367        1.1      -.-  1.2  -.-   YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR)                 

2026.03.05 01:29:27  40.5457   33.5085        6.9      -.-  1.5  -.-   ELDIVAN (CANKIRI)                                 

2026.03.05 01:27:13  40.1468   23.2770       10.2      -.-  1.2  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.03.05 01:19:06  39.1535   28.2980       11.1      -.-  1.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.03.05 00:37:04  39.1208   28.1737        5.4      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.05 00:29:21  38.2313   30.7707       16.8      -.-  0.7  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       

2026.03.05 00:26:47  40.6078   29.3947       22.6      -.-  1.1  -.-   DEREKOY-CIFTLIKKOY (YALOVA)  

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu