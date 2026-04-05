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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.04.2026 09:25:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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5 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.05 08:56:45  38.0997   38.4580       15.4      -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2026.04.05 08:32:19  38.1425   38.6290       11.4      -.-  1.5  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      

2026.04.05 08:08:56  37.0032   29.3105        2.6      -.-  1.6  -.-   CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)                          

2026.04.05 07:56:22  39.1057   28.3653       14.0      -.-  2.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.04.05 07:48:44  37.1115   28.5165       18.0      -.-  1.2  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              

2026.04.05 07:45:10  39.1973   28.1127        9.1      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.04.05 07:22:17  39.2127   28.1348        7.7      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.05 07:16:04  37.8107   30.1543       11.2      -.-  1.5  -.-   SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA)                       

2026.04.05 07:09:20  39.1257   28.0953       13.5      -.-  1.3  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

2026.04.05 06:31:45  39.1312   28.3080        4.9      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.05 06:18:29  39.2415   29.0248       12.4      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.05 05:59:26  39.1128   28.3813        8.4      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.04.05 05:45:46  39.1013   25.8760        6.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.05 05:42:17  39.1372   28.3390       11.9      -.-  3.2  3.1   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.04.05 05:37:02  40.5858   28.9455        4.4      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         

2026.04.05 05:28:07  37.2187   27.8103       14.5      -.-  1.4  -.-   ULAS-MILAS (MUGLA)                                

2026.04.05 05:25:46  39.1015   28.3035       11.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.05 05:19:41  39.1553   28.2575       10.6      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.04.05 05:05:04  39.2105   28.1987        7.6      -.-  1.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.04.05 04:49:40  39.0842   28.3728        9.2      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.04.05 04:27:31  40.7405   28.2997       15.9      -.-  2.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.04.05 04:18:25  39.2565   29.0182       11.5      -.-  0.9  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.04.05 04:15:01  39.0343   27.6930        6.1      -.-  1.7  -.-   YATAGAN-AKHISAR (MANISA)                          

2026.04.05 03:58:10  39.1170   28.3508        9.2      -.-  2.3  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.04.05 03:06:51  38.7652   34.7297        5.0      -.-  1.6  -.-   YESILOZ-GULSEHIR (NEVSEHIR)                       

2026.04.05 02:56:30  36.6563   25.6910        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.05 02:47:06  39.2418   29.0373       11.6      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.05 02:35:21  37.0940   27.9983       11.5      -.-  1.4  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                               

2026.04.05 02:20:01  38.1308   37.0145        5.0      -.-  2.4  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.04.05 02:06:29  39.2362   29.0855        5.0      -.-  0.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.05 01:54:56  40.6948   27.4775        3.8      -.-  0.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2026.04.05 01:40:34  39.2532   40.1693        7.6      -.-  1.7  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           

2026.04.05 01:36:35  39.4573   38.2890        5.0      -.-  2.0  -.-   MADENLI-DIVRIGI (SIVAS)                           

2026.04.05 01:32:21  39.2527   29.0322        5.4      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.05 01:26:47  39.2715   29.1930        7.8      -.-  1.4  -.-   HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2026.04.05 01:24:56  35.8978   28.1038        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2026.04.05 01:23:07  37.7345   36.4960        7.0      -.-  2.3  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                

2026.04.05 01:12:37  39.1412   28.1238       13.8      -.-  1.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.04.05 00:39:16  38.9148   28.3178        1.3      -.-  0.8  -.-   GORDES (MANISA)                                   

2026.04.05 00:29:45  41.3558   33.5568        6.1      -.-  1.7  -.-   AHLATCIK-(KASTAMONU)                              

2026.04.05 00:19:03  37.1322   27.9603       11.1      -.-  1.0  -.-   YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)                           

2026.04.05 00:13:16  39.7602   31.0668        4.1      -.-  1.7  -.-   YESILDON-ALPU (ESKISEHIR)                         

2026.04.05 00:04:50  39.6090   41.2257       12.6      -.-  1.4  -.-   DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM)  

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