AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
5 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.04.05 08:56:45 38.0997 38.4580 15.4 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.04.05 08:32:19 38.1425 38.6290 11.4 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
2026.04.05 08:08:56 37.0032 29.3105 2.6 -.- 1.6 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
2026.04.05 07:56:22 39.1057 28.3653 14.0 -.- 2.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.04.05 07:48:44 37.1115 28.5165 18.0 -.- 1.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2026.04.05 07:45:10 39.1973 28.1127 9.1 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 07:22:17 39.2127 28.1348 7.7 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 07:16:04 37.8107 30.1543 11.2 -.- 1.5 -.- SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA)
2026.04.05 07:09:20 39.1257 28.0953 13.5 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2026.04.05 06:31:45 39.1312 28.3080 4.9 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 06:18:29 39.2415 29.0248 12.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.05 05:59:26 39.1128 28.3813 8.4 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.04.05 05:45:46 39.1013 25.8760 6.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2026.04.05 05:42:17 39.1372 28.3390 11.9 -.- 3.2 3.1 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 05:37:02 40.5858 28.9455 4.4 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2026.04.05 05:28:07 37.2187 27.8103 14.5 -.- 1.4 -.- ULAS-MILAS (MUGLA)
2026.04.05 05:25:46 39.1015 28.3035 11.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 05:19:41 39.1553 28.2575 10.6 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 05:05:04 39.2105 28.1987 7.6 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 04:49:40 39.0842 28.3728 9.2 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.04.05 04:27:31 40.7405 28.2997 15.9 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI
2026.04.05 04:18:25 39.2565 29.0182 11.5 -.- 0.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.05 04:15:01 39.0343 27.6930 6.1 -.- 1.7 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA)
2026.04.05 03:58:10 39.1170 28.3508 9.2 -.- 2.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 03:06:51 38.7652 34.7297 5.0 -.- 1.6 -.- YESILOZ-GULSEHIR (NEVSEHIR)
2026.04.05 02:56:30 36.6563 25.6910 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
2026.04.05 02:47:06 39.2418 29.0373 11.6 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.05 02:35:21 37.0940 27.9983 11.5 -.- 1.4 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
2026.04.05 02:20:01 38.1308 37.0145 5.0 -.- 2.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.05 02:06:29 39.2362 29.0855 5.0 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.05 01:54:56 40.6948 27.4775 3.8 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.04.05 01:40:34 39.2532 40.1693 7.6 -.- 1.7 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL)
2026.04.05 01:36:35 39.4573 38.2890 5.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-DIVRIGI (SIVAS)
2026.04.05 01:32:21 39.2527 29.0322 5.4 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.05 01:26:47 39.2715 29.1930 7.8 -.- 1.4 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.04.05 01:24:56 35.8978 28.1038 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2026.04.05 01:23:07 37.7345 36.4960 7.0 -.- 2.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.05 01:12:37 39.1412 28.1238 13.8 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.05 00:39:16 38.9148 28.3178 1.3 -.- 0.8 -.- GORDES (MANISA)
2026.04.05 00:29:45 41.3558 33.5568 6.1 -.- 1.7 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)
2026.04.05 00:19:03 37.1322 27.9603 11.1 -.- 1.0 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
2026.04.05 00:13:16 39.7602 31.0668 4.1 -.- 1.7 -.- YESILDON-ALPU (ESKISEHIR)
2026.04.05 00:04:50 39.6090 41.2257 12.6 -.- 1.4 -.- DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM)