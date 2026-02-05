AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
5 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:24:58 38.0245 37.5163 12.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
08:13:46 38.4777 38.0255 8.2 -.- 1.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
08:06:19 34.7920 32.4632 10.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
07:56:31 39.1948 28.0358 4.9 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:52:30 39.1217 28.3903 5.0 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:37:57 39.1680 28.3057 8.7 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:22 38.1433 37.8660 14.1 -.- 1.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:48:31 38.1298 37.9068 11.1 -.- 1.4 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:47:44 36.4953 31.0052 11.1 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
06:19:51 38.1482 37.8652 14.1 -.- 1.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:15:53 38.1453 37.8815 5.7 -.- 3.7 3.6 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:09:31 38.1487 37.8645 12.4 -.- 3.0 2.8 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:06:23 38.1407 37.8793 6.3 -.- 3.2 3.1 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:05:45 39.1520 28.3473 14.1 -.- 1.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:52:49 39.1590 28.2070 10.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:46:55 39.1557 28.3068 12.9 -.- 2.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:46:20 36.7487 33.6353 18.2 -.- 1.4 -.- COMELEK-MUT (MERSIN)
05:39:56 39.2453 28.1145 11.7 -.- 1.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:40:38 39.2233 28.1012 7.4 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:39:55 37.7677 29.6618 9.8 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)
04:14:48 37.3363 37.0858 5.8 -.- 1.8 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
04:12:45 38.5113 39.2103 9.7 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
03:58:31 36.6880 25.4693 18.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:54:44 40.8412 31.7080 13.8 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU)
03:25:57 39.1863 28.0785 13.7 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:23:45 38.0633 38.3845 14.2 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
03:19:24 36.0890 31.0655 16.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:19:11 38.1077 38.4827 12.1 -.- 1.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
03:09:27 38.0717 37.3960 15.0 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:56:04 39.8277 26.2707 12.9 -.- 1.6 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)
02:55:21 37.4225 36.9582 9.1 -.- 1.2 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)
02:40:54 38.2860 38.2200 10.0 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
02:30:06 40.2680 31.7653 14.0 -.- 1.5 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)
02:11:55 38.8305 27.7138 6.4 -.- 1.6 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA)
01:33:53 38.4220 39.0222 10.6 -.- 1.9 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
01:23:22 39.8505 26.2963 6.3 -.- 2.1 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)
00:42:48 39.1865 28.1783 16.4 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:31:13 39.0702 25.8570 9.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
00:14:43 40.7123 27.7667 14.0 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
00:10:14 38.0583 36.5208 7.9 -.- 1.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)