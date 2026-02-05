Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5.02.2026 08:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

5 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:24:58  38.0245   37.5163       12.0      -.-  2.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                 

08:13:46  38.4777   38.0255        8.2      -.-  1.4  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                

08:06:19  34.7920   32.4632       10.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                       

07:56:31  39.1948   28.0358        4.9      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:52:30  39.1217   28.3903        5.0      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:37:57  39.1680   28.3057        8.7      -.-  1.9  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:32:22  38.1433   37.8660       14.1      -.-  1.4  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

06:48:31  38.1298   37.9068       11.1      -.-  1.4  -.-   CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

06:47:44  36.4953   31.0052       11.1      -.-  1.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                     

06:19:51  38.1482   37.8652       14.1      -.-  1.0  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

06:15:53  38.1453   37.8815        5.7      -.-  3.7  3.6   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

06:09:31  38.1487   37.8645       12.4      -.-  3.0  2.8   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

06:06:23  38.1407   37.8793        6.3      -.-  3.2  3.1   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

06:05:45  39.1520   28.3473       14.1      -.-  1.1  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:52:49  39.1590   28.2070       10.7      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:46:55  39.1557   28.3068       12.9      -.-  2.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:46:20  36.7487   33.6353       18.2      -.-  1.4  -.-   COMELEK-MUT (MERSIN)                          

05:39:56  39.2453   28.1145       11.7      -.-  1.3  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:40:38  39.2233   28.1012        7.4      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:39:55  37.7677   29.6618        9.8      -.-  1.3  -.-   SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI)                      

04:14:48  37.3363   37.0858        5.8      -.-  1.8  -.-   SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

04:12:45  38.5113   39.2103        9.7      -.-  1.9  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                            

03:58:31  36.6880   25.4693       18.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                    

03:54:44  40.8412   31.7080       13.8      -.-  1.2  -.-   MESCICELE-(BOLU)                              

03:25:57  39.1863   28.0785       13.7      -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:23:45  38.0633   38.3845       14.2      -.-  1.5  -.-   KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                   

03:19:24  36.0890   31.0655       16.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                       

03:19:11  38.1077   38.4827       12.1      -.-  1.4  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                    

03:09:27  38.0717   37.3960       15.0      -.-  1.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

02:56:04  39.8277   26.2707       12.9      -.-  1.6  -.-   CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)                      

02:55:21  37.4225   36.9582        9.1      -.-  1.2  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                       

02:40:54  38.2860   38.2200       10.0      -.-  1.5  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                    

02:30:06  40.2680   31.7653       14.0      -.-  1.5  -.-   YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)                     

02:11:55  38.8305   27.7138        6.4      -.-  1.6  -.-   KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA)                   

01:33:53  38.4220   39.0222       10.6      -.-  1.9  -.-   CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)                     

01:23:22  39.8505   26.2963        6.3      -.-  2.1  -.-   CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)                      

00:42:48  39.1865   28.1783       16.4      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:31:13  39.0702   25.8570        9.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

00:14:43  40.7123   27.7667       14.0      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                

00:10:14  38.0583   36.5208        7.9      -.-  1.2  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

