Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.12.2025 09:21:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

6 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.06 08:51:40  -.-  1.8  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.12.06 08:49:00    -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)             

2025.12.06 08:43:40  -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.12.06 08:24:31      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.12.06 08:12:59   -.-  1.4  -.-   DOGANYOL (MALATYA)                            

2025.12.06 08:06:58    -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                     

2025.12.06 08:04:22      -.-  1.8  -.-   ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                 

2025.12.06 07:06:51    -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

