Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 6 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
6 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.06 08:51:40 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.06 08:49:00 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.06 08:43:40 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.06 08:24:31 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.06 08:12:59 -.- 1.4 -.- DOGANYOL (MALATYA)
2025.12.06 08:06:58 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.06 08:04:22 -.- 1.8 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2025.12.06 07:06:51 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)