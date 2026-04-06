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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

6.04.2026 09:24:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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6 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.06 08:59:05  37.2607   27.7787        6.7      -.-  1.9  -.-   BECIN-MILAS (MUGLA)                               

2026.04.06 08:56:38  37.6113   36.0985        5.4      -.-  2.3  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

2026.04.06 08:56:11  37.2840   27.8152        5.2      -.-  1.9  -.-   MENTES-MILAS (MUGLA)                              

2026.04.06 08:44:50  36.7627   26.8183      118.3      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

2026.04.06 08:35:16  37.8525   29.2632       15.1      -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          

2026.04.06 08:31:42  41.2072   23.9073        7.3      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.04.06 08:27:13  39.1845   28.0512       11.8      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.04.06 07:59:47  38.0470   28.9618        6.5      -.-  2.1  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

2026.04.06 07:57:09  37.1103   28.6338        9.8      -.-  2.3  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             

2026.04.06 07:52:39  39.1162   28.3222        8.0      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.06 07:17:10  36.8835   29.1695        8.0      -.-  0.8  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.04.06 06:36:27  37.0447   28.0267       17.0      -.-  1.2  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              

2026.04.06 06:32:33  39.2307   28.9877       10.6      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.06 06:15:41  40.2713   29.0170        9.2      -.-  0.8  -.-   CAGLAYAN-OSMANGAZI (BURSA)                        

2026.04.06 06:06:09  39.1263   28.3552        9.3      -.-  2.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.04.06 06:05:21  37.6070   36.0965        5.7      -.-  1.7  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

2026.04.06 06:04:02  39.0258   32.5412        5.0      -.-  1.8  -.-   CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA)                          

2026.04.06 05:49:45  38.1460   36.7623        1.8      -.-  1.4  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.04.06 05:40:03  38.1095   38.4195       17.6      -.-  1.3  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2026.04.06 05:21:15  40.0110   41.3692        5.0      -.-  1.1  -.-   KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                       

2026.04.06 05:17:43  39.2057   29.0053       18.6      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.06 04:55:43  39.2602   28.9572        9.6      -.-  2.6  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.04.06 04:16:50  37.7850   35.3720        7.6      -.-  1.4  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       

2026.04.06 03:59:31  39.2347   29.0317        5.0      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.06 03:43:12  40.7878   30.8522       12.3      -.-  1.8  -.-   YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)                       

2026.04.06 03:37:59  37.0120   28.3172       10.9      -.-  1.4  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

2026.04.06 03:26:01  39.0713   28.3750        9.5      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.04.06 03:20:21  39.2387   28.9980        6.8      -.-  0.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.06 03:14:02  39.1180   28.3388        7.1      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.06 03:07:26  39.0990   28.3683        5.1      -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.04.06 02:27:37  37.1335   30.5205        5.0      -.-  1.4  -.-   KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     

2026.04.06 02:25:45  39.0125   25.6047        7.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.06 01:59:29  38.1957   36.7620        5.0      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.04.06 01:44:02  40.7845   29.0938       17.3      -.-  2.1  -.-   ADALAR (ISTANBUL)                                 

2026.04.06 01:39:51  39.4445   25.8770        6.3      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2026.04.06 01:38:16  36.1905   31.4423        7.1      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2026.04.06 01:13:24  38.1668   37.9383       15.1      -.-  1.5  -.-   POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

2026.04.06 01:08:59  37.3100   36.9872        5.4      -.-  1.4  -.-   BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2026.04.06 01:07:28  36.9780   35.1845       25.6      -.-  1.8  -.-   GUNYURDU-TARSUS (MERSIN)                          

2026.04.06 00:18:03  39.2085   28.1433        9.2      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.06 00:02:19  36.5000   28.8062       22.2      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                 

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