Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

7 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.07 08:27:35    -.-  1.8  -.-   ARGAVLI-SOKE (AYDIN)  

2025.05.07 08:07:28  -.-  3.1  -.-   MARMARA DENIZI        

2025.05.07 07:22:28   -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI        

2025.05.07 05:51:51 -.-  1.5  -.-   BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA)        

2025.05.07 05:37:16   -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)             

2025.05.07 05:10:45   -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI        

2025.05.07 05:10:26    -.-  1.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)      

2025.05.07 05:03:53  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI            

2025.05.07 04:55:31     -.-  1.6  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)      

2025.05.07 03:49:44      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI        

2025.05.07 03:30:00   -.-  2.1  -.-   KORHACIOBASI-ARABAN (GAZIANTEP)     

2025.05.07 03:27:47   -.-  2.3  -.-   AKDENIZ               

2025.05.07 03:18:53  -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI            


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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