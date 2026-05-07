AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.07 5.0 -.- 3.4 3.3 CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)

2026.05.07 9.6 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.05.07 16.8 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2026.05.07 10.9 -.- 1.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

2026.05.07 6.1 -.- 2.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.05.07 11.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2026.05.07 2.3 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2026.05.07 5.4 -.- 2.2 -.- DOLUNAY-SENKAYA (ERZURUM)