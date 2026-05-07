Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7.05.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

7 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.07    5.0      -.-  3.4  3.3   CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)                        

2026.05.07   9.6      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.05.07   16.8      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.05.07    10.9      -.-  1.8  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.07    6.1      -.-  2.1  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.05.07   11.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.07    2.3      -.-  1.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.05.07 5.4      -.-  2.2  -.-   DOLUNAY-SENKAYA (ERZURUM)                         

İlgili Konular: #deprem #deprem mi oldu