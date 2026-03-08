Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 09:00:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:59:31  37.5045   37.1640        6.6      -.-  2.3  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

07:44:58  37.0525   28.0347       12.9      -.-  1.1  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              

07:38:53  39.2408   28.9738       11.1      -.-  0.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:20:21  39.7238   29.2323       13.2      -.-  1.7  -.-   NALBANT-HARMANCIK (BURSA)                         

07:08:59  38.0395   36.5843        5.0      -.-  1.6  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:01:04  38.9903   28.2255       25.5      -.-  1.3  -.-   KABAKOZ-GORDES (MANISA)                           

06:30:06  39.1318   28.3040        9.7      -.-  2.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:23:58  39.1800   28.1835        9.4      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:22:41  37.9125   36.2235        5.0      -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

06:20:31  39.0548   29.7307        5.2      -.-  2.0  -.-   TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)                          

06:08:23  40.4937   29.1997        9.2      -.-  1.2  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         

05:57:48  41.3553   41.5725       11.9      -.-  1.6  -.-   CIFTEKOPRU-BORCKA (ARTVIN)                        

05:49:29  38.9260   26.2572        5.3      -.-  3.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

05:46:35  38.5010   38.0167        6.9      -.-  1.3  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    

05:46:21  40.8302   28.9385       11.0      -.-  0.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    

05:40:17  39.4893   28.8920       24.2      -.-  0.9  -.-   DEMIRCILER-DURSUNBEY (BALIKESIR)                  

05:28:05  36.9623   28.3453       11.8      -.-  1.7  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

05:25:25  38.0528   37.6392        7.5      -.-  1.5  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

04:46:17  39.1013   28.1933       12.8      -.-  0.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:28:16  39.1385   28.4250        3.5      -.-  0.5  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:26:09  36.9638   29.2030        5.1      -.-  1.6  -.-   KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)                     

04:21:45  37.1230   28.1715        4.7      -.-  1.4  -.-   BAGYAKA-(MUGLA)                                   

03:43:11  37.1090   36.7082        7.9      -.-  1.9  -.-   ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

03:36:52  39.2638   28.8965        9.1      -.-  1.0  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        

03:27:58  39.2655   28.9362        9.3      -.-  1.0  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

03:21:50  39.1673   28.2220        9.3      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:20:15  40.7002   29.2568       10.0      -.-  2.2  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  

02:45:01  34.8077   33.4730       14.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

02:38:31  39.1677   28.2405        9.7      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:24:46  40.0098   27.6460        5.8      -.-  2.2  -.-   CAMBAZ-GONEN (BALIKESIR)                          

01:45:11  39.1632   27.8742       10.4      -.-  0.8  -.-   ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)                         

01:29:50  38.5383   38.0352        5.0      -.-  1.9  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          

01:29:13  37.9417   28.7783        2.8      -.-  1.3  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       

01:24:05  37.9493   28.8037        2.3      -.-  1.2  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       

01:21:57  38.9512   27.9393       11.9      -.-  0.7  -.-   KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)                    

01:21:08  37.9437   28.7705        1.6      -.-  1.5  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       

01:20:41  37.9230   28.7555        5.0      -.-  1.4  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       

