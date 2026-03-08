AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
8 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:59:31 37.5045 37.1640 6.6 -.- 2.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
07:44:58 37.0525 28.0347 12.9 -.- 1.1 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
07:38:53 39.2408 28.9738 11.1 -.- 0.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:20:21 39.7238 29.2323 13.2 -.- 1.7 -.- NALBANT-HARMANCIK (BURSA)
07:08:59 38.0395 36.5843 5.0 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:01:04 38.9903 28.2255 25.5 -.- 1.3 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA)
06:30:06 39.1318 28.3040 9.7 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:58 39.1800 28.1835 9.4 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:22:41 37.9125 36.2235 5.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
06:20:31 39.0548 29.7307 5.2 -.- 2.0 -.- TOKUL-ASLANAPA (KUTAHYA)
06:08:23 40.4937 29.1997 9.2 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
05:57:48 41.3553 41.5725 11.9 -.- 1.6 -.- CIFTEKOPRU-BORCKA (ARTVIN)
05:49:29 38.9260 26.2572 5.3 -.- 3.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:46:35 38.5010 38.0167 6.9 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
05:46:21 40.8302 28.9385 11.0 -.- 0.8 -.- MARMARA DENIZI
05:40:17 39.4893 28.8920 24.2 -.- 0.9 -.- DEMIRCILER-DURSUNBEY (BALIKESIR)
05:28:05 36.9623 28.3453 11.8 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
05:25:25 38.0528 37.6392 7.5 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:46:17 39.1013 28.1933 12.8 -.- 0.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:16 39.1385 28.4250 3.5 -.- 0.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:26:09 36.9638 29.2030 5.1 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)
04:21:45 37.1230 28.1715 4.7 -.- 1.4 -.- BAGYAKA-(MUGLA)
03:43:11 37.1090 36.7082 7.9 -.- 1.9 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:36:52 39.2638 28.8965 9.1 -.- 1.0 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:27:58 39.2655 28.9362 9.3 -.- 1.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
03:21:50 39.1673 28.2220 9.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:20:15 40.7002 29.2568 10.0 -.- 2.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
02:45:01 34.8077 33.4730 14.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:38:31 39.1677 28.2405 9.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:24:46 40.0098 27.6460 5.8 -.- 2.2 -.- CAMBAZ-GONEN (BALIKESIR)
01:45:11 39.1632 27.8742 10.4 -.- 0.8 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)
01:29:50 38.5383 38.0352 5.0 -.- 1.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
01:29:13 37.9417 28.7783 2.8 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
01:24:05 37.9493 28.8037 2.3 -.- 1.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
01:21:57 38.9512 27.9393 11.9 -.- 0.7 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)
01:21:08 37.9437 28.7705 1.6 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
01:20:41 37.9230 28.7555 5.0 -.- 1.4 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)